Escola de tempo integral é inaugurada no bairro Siqueira

Secretária municipal de educação disse que a gestão do prefeito de Fortaleza tem como projeto ampliar em 100% o tempo integral para os alunos no ensino fundamental ll

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), esteve no bairro Siqueira para inaugurar a nova Escola Municipal de Tempo Integral (ETI). O equipamento funciona desde março deste ano, mas a inauguração foi realizada nesta terça-feira, 1º. A ETI Professor Agerson Tabosa Pinto é o quarto equipamento de educação deste modelo na Capital.

A unidade atende 410 alunos, do 6º ao 9º ano. Com esta ETI, a Prefeitura passa a contar com 31 escolas da modalidade na rede municipal de ensino.

Segundo a gestora da Secretaria Municipal de Eeducação (SME), Dalila Saldanha, a gestão tem como projeto ampliar em 100% o tempo integral para os alunos no ensino fundamental ll.

Além do equipamento aberto no Siqueira, foram entregues outras três escolas de tempo integral: (1) ETI Deputado Roberto Mesquita (Vila Velha), (2) ETI Maria da Hora (Autran Nunes) e (3) ETI José Aroldo Cavalcante Mota (Barroso).

Estrutura da escola no bairro Siqueira

Sobre a estrutura da escola, Dalila Sandanha conta que o ambiente foi projetado para favorecer o desenvolvimento da proposta pedagógica na qual o estudante é protagonista. A nova escola dispõe de 12 salas de aulas temáticas, três laboratórios, biblioteca, cozinha, refeitório, auditório, diretoria, secretaria, coordenação pedagógica e coordenação de área, sala dos professores, pátio com projeto paisagístico, ginásio, vestiários e depósitos.

Os alunos contam com três refeições diárias, acompanhamento pessoal e disciplinas que pautam temas como protagonismo e projeto de vida, disciplinas eletivas escolhidas pelos educadores e educandos e atividades laboratoriais de Informática, Biologia, Química, Física e Matemática.

“Desde o primeiro dia, que eles chegam aqui, eles começam a construir o projeto de vida. Além dos conteúdos, os estudantes têm as práticas de laboratório, disciplina de protagonismo e outras disciplinas eletivas. As eletivas são as matérias que se aprofundam para além do conteúdo programático da escola."

Escola de tempo integral no bairro Siqueira

O secretário da Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, disse que o objetivo é mudar a realidade dos bairros mais “carentes”. “Com esse tipo de educação de qualidade, em tempo integral, onde a gente sabe que o resultado do aluno é muito melhor, a gente espera diminuir um pouco a desigualdade na Cidade. Tudo nesta escola é adequado para uma modalidade de ensino integral, para acolher esse estudante durante todo o dia.”



A unidade do Siqueira teve investimento de R$ 13.413.718,05, sendo R$ 4.857.232,91 oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e R$ 8.556.485,14 do Tesouro Municipal. O Município investiu, ainda, R$ 723.464,64 para a aquisição de equipamentos.



Educação em Fortaleza

Em seu discurso, o Prefeito José Sarto detalhou que a rede municipal de ensino tem mais de 130 mil alunos estudando em tempo integral. “Somos a primeira capital em percentual de tempo integral do Brasil, com 66% (dados de 2022, de acordo com o levantamento da SME) dos estudantes em tempo integral. As crianças chegam aqui, são educadas com uma proposta ousada, são tratadas com carinho e têm direito a três refeições por dia.”

Conforme levantamento feito pela SME, Fortaleza é a capital brasileira com maior cobertura de matrículas em tempo integral. O levantamento foi feito baseado nos dados do Censo Escolar da Educação Básica 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os dados também mostram que 56% dos alunos da rede pública estão matriculados nesta modalidade nas Escolas de Tempo Integral, Centros de Educação Infantil e nos programas de jornada ampliada.

Conforme o estudo, Fortaleza superou Curitiba, que ficou em segundo lugar com cobertura de 42,5%, e Belo Horizonte, que registrou a marca de 40,3% de matrículas em tempo integral. "A Capital cearense já havia sido reconhecida como maior cobertura no País no Censo Escolar 2020, quando possuía 49,1% dos alunos matriculados em Tempo Integral", afirma a SME por meio de nota.

