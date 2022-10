Sul do Peru registra 13 tremores de até 5,9 graus em 15 horas

21:17 | Out. 28, 2022

Treze tremores de até 5,9 graus foram registrados no sul do Peru nesta sexta-feira (28) sem que até o momento tenham sido reportadas vítimas ou danos materiais, informou o Centro Sismológico Nacional.

O maior sismo foi de 5,9 graus, registrado às 15h22 locais, com epicentro no Oceano Pacífico, a 26 km de profundidade, e 111 km a sudoeste da cidade de Ica, localizada na região homônima, 400 km ao sul de Lima, informou o Centro.

A Direção da Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra destacou que estes sismos provoquem um tsunami.

O sismo mais recente, de 5,2 graus de magnitude, foi reportado às 18h35 locais (20h35 de Brasília), com epicentro no Oceano Pacífico, a 15 km de profundidade, e 96 km a sudoeste de Ica.

O Peru registra anualmente pelo menos 400 sismos perceptíveis.

O país está situado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, uma região de intensa atividade sísmica, que se estende ao longo da costa oeste do continente americano.

O último terremoto de grande magnitude e consequências trágicas ocorreu em Pisco, também na região de Ica, em 15 de agosto de 2007, quando um sismo de 7,9 graus, com epicentro na costa central, deixou 595 mortos. Na ocasião houve um pequeno tsunami.

