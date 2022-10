Palmeiras goleia Boca (4-1) e é campeão em sua estreia na Libertadores feminina

21:17 | Out. 28, 2022

O Palmeiras goleou o Boca Juniors por 4 a 1 nesta sexta-feira em Quito, e se sagrou campeão da Libertadores feminina, competição em que estreou neste ano.

No primeiro duelo entre Brasil e Argentina na final do torneio, o 'Verdão' venceu com gols de Ary Borges (4 minutos), Byanca (48), Poliana (57) e Bia Zaneratto (88). A 'xeneize' Brisa Priori marcou o único gol das argentinas (12) deixando o jogo provisoriamente empatado.

Apesar do revés, as jogadoras da equipe de Buenos Aires melhoraram seu desempenho na competição ao terminar em segundo lugar após o terceiro lugar na edição de 2010, que também foi a melhor para um clube argentino.

O time paulista conquistou o título com uma campanha perfeita ao vencer todas as partidas e dentro do tempo regulamentar.

Na história, o Alviverde se tornou o quinto campeão a vencer todas as suas partidas na mesma edição. Antes dele venceram Corinthians (em 2021), São José (2014) e Santos (em 2009 e 2010).

