Kátia Cilene será atração principal em festa de entrega da Nova Beira-Mar

As obras de requalificação da nova Beira-Mar serão entregues nessa sexta-feira, 20. Para comemorar, a Prefeitura de Fortaleza realizará uma cerimônia com uma programação especial para todos os públicos. Tendo como atração principal a cantora Kátia Cilene.

O evento contará com atrações se apresentando ao longo dos três quilômetros da orla, buscando atenção de crianças, jovens e adultos. A ação conta com apresentações artísticas e esportivas, que terão início a partir das 17 horas.

De acordo com a Prefeitura, a Beira-Mar está se consolidando como um dos mais completos calçadões do Brasil em infraestrutura, com barracas, equipamentos esportivos e banheiros públicos. A Prefeitura afirma que são mais de 125 mil m² de área urbanizada, além de 3 km de via com nova pavimentação e iluminação, via paisagística com ciclovia, pista de cooper e equipamentos esportivos e de lazer, como anfiteatro, skatepark, quadras poliesportiva e de areia, academia ao ar livre e estação do Bicicletar.

Show Kátia Cilene

A atração principal do evento de entrega é a cantora Kátia Cilene, com o seu repertório de cerca de 30 anos de carreira. A artista se apresenta a partir das 20 horas, em um palco montado próximo à nova Feirinha de Artesanato da Beira-Mar, na altura do Clube Náutico Atlético Cearense.

Segundo a Prefeitura, mais cedo, no calçadão da Beira-Mar, na altura da avenida Rui Barbosa, o saxofonista Christian Pinheiro, conhecido como Chris Sax, realizará uma apresentação musical que mistura o som do sax com a música eletrônica.

A banda Pacote de Biscoito é a atração que animará o público infantil. Na avenida, as crianças vão encontrar diversos espaços com o grupo de recreadores Abracadabra Diversão. As atividades têm início às 18h30, no anfiteatro da Beira-Mar.

Celebrando a cultura cearense, também haverá um cortejo do grupo de maracatu Nação Baobab. O percurso tem início às 17h, com ponto de concentração no calçadão, próximo ao Boteco Praia.

O espaço, que conta com mais de 2 mil m², será inaugurado nesta sexta, o local vai ser palco do grupo de hip-hop Perímetro Urbano e Cypher de Danças Urbanas, com apresentação de dança e DJ.

As atrações começam a partir das 17 horas e seguem até as 20 horas. Os visitantes vão poder conhecer de perto o skatista profissional Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho. O atleta fará uma performance para o público, a partir das 19 horas.



Nova Beira-Mar



A gestão municipal informou que a requalificação da Beira-Mar tem como objetivo possibilitar ao visitante diversas opções de lazer e prática esportiva. No local, foram construídos 63 pontos comerciais distribuídos em quiosques, assim como foi realizado o ordenamento e capacitação dos empreendedores que atuam em diversas atividades como ambulantes e assessorias esportivas.

A Prefeitura detalha que a nova Feirinha de Artesanato da Beira-Mar também foi completamente remodelada, passando a contar com 707 boxes distribuídos em mais de 8 mil m² de área urbanizada e acessível. O novo projeto permite que o espaço funcione também durante o período da tarde, ampliando o horário de trabalho dos permissionários.

Agora a região da avenida passa a contar com cerca de 350 vagas de estacionamento, a ideia segundo a Prefeitura é proporcionar mais comodidade e segurança para moradores e turistas que visitam o novo espaço. O projeto realizou o plantio de mais de 600 espécies entre árvores, palmeiras, coqueiros e carnaúbas, com mudas e também árvores de grande porte, plantadas para oferecer mais conforto térmico e estimular também a caminhabilidade.



Programação de entrega Nova Beira-Mar



- Cortejo Maracatu Baobah – 17h às 18h

Saída do calçadão da Beira-Mar. na altura do Boteco Praia

- Atrações Skatepark – 17h às 20h

Hip-hop com Perímetro Urbano – 17h às 18h30;

Cypher de Danças Urbanas e DJ – 18h30 às 20h

Performance do atleta Sandro Dias, o Mineirinho – 19h às 19h30

- Atrações infantis – 18h30 às 20h

Pacote de Biscoito – 18h30 às 20h

Recreadores Abracadabra Diversão

- Atrações Musicais 17h às 22h

Chris Sax e DJ – 17h às 18h (calçadão da Beira-Mar na altura da Av. Rui Barbosa)

Kátia Cilene – 20h às 22h (palco na altura do Náutico)

