Três pessoas são mortas a tiros em posto de saúde em Fortaleza

Equipes da Polícia e ambulâncias estão no local

Três pessoas foram mortas a tiros na tarde desta quarta-feira, 18, em um posto de saúde localizado na av. Alberto Craveiro, em Fortaleza. Uma das vítimas tentou fugir, mas não resistiu aos ferimentos e morreu do lado de fora do equipamento de saúde. Equipes da Polícia e ambulâncias estão no local.

O POVO solicitou detalhes da ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.

Mais informações em instantes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags