Combate a crimes contra a dignidade sexual infanto-juvenil: operação é deflagrada em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 18, operação de combate a crimes contra a dignidade sexual infanto-juvenil. Os trabalhos resultaram no cumprimento de seis mandados de prisão em desfavor de homens suspeitos de crimes sexuais tendo como vítimas crianças e adolescentes.

Além de prisões realizadas em Fortaleza, suspeitos também foram detidos no município de Eusébio.

A ação realizada nesta quarta-feira, 18, é alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

Segundo a PC-CE, a operação foi coordenada pela Delegacia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Dceca), com o apoio do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV). Mais detalhes sobre o caso serão repassadas em coletiva de imprensa nesta tarde.

