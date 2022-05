Viagens pelo sistema Bicicletar aumentam 54% no primeiro trimestre de 2022

O Bicicletar, sistema de bicicletas compartilhadas de Fortaleza, teve um aumento de 54% em viagens realizadas. Os dados são referentes ao primeiro trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. O número de cadastros no serviço também teve um aumento de 136%. De acordo com a Prefeitura, o índice mais que dobrou quando comparado aos meses de janeiro a março de 2021.

Em 2022, a média de viagens diárias é de 3.212. Até o mês de maio, foi registrado o marco de 400 mil viagens. Atualmente, a Capital tem 410 km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, no ano passado, mais de 200 novas bicicletas foram adquiridas e estão disponíveis nas 192 estações instaladas em pontos estratégicos da Cidade.

Para utilizar o serviço, os interessados devem realizar o cadastro por meio do aplicativo ou pelo site do Bicicletar. Por meio dessas plataformas, é possível adquirir passes para a utilização do modal de valores diário (R$ 5), mensal (R$ 20) ou anual (R$ 80).

Atualmente, de acordo com a gestão municipal, o Bicicletar é o maior sistema de bicicletas compartilhadas do Brasil em número de estações por habitantes. Além disso, é o terceiro em número de estações, atrás somente de Rio de Janeiro e São Paulo. Conforme os dados apurados, somente no trimestre, foi evitada a emissão de 444.45 toneladas de gás carbônico, caso as viagens tivessem sido realizadas de carro.

Dados coletados durante o ano de 2021, mostram que a maioria das viagens foi realizada por pessoas que se identificavam com o gênero masculino, representando 63,5% dos usuários. No total, no ano passado, 688.896 viagens foram feitas por esse público.

Porém, o número de mulheres usuárias do sistema de bicicletas compartilhadas também aumentou. Em 2020, o público feminino realizou 202.091 viagens, já em 2021, esse número saltou para 396.078, representando 36,5%.

Além do Bicicletar tradicional, também mais duas modalidades do sistema disponíveis: o Mini Bicicletar, direcionado ao público infantil e o Bicicletar Corporativo, voltado para servidores municipais.

O Mini Bicicletar conta com 11 estações e foi criado para incentivar nas crianças o hábito de andar de bicicleta, além da preocupação com o planeta. As estações são instaladas em praças de Fortaleza e as bicicletas podem ser usadas naquele espaço. A 11ª estação do Mini Bicicletar foi inaugurada no último dia 11 de março, na Cidade da Criança, no Centro.

Atendendo exclusivamente aos servidores públicos municipais, o Bicicletar Corporativo possui 16 estações em prédios públicos da administração municipal. O sistema foi iniciado em março de 2018, com o objetivo de conscientizar empresas e instituições de Fortaleza a promoverem o ciclismo com seus funcionários e clientes.

