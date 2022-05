Garçonete é morta a tiros em estabelecimento no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza

Uma mulher foi morta por tiros de arma de fogo na madrugada desta sexta-feira, 13. O caso foi registrado no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. No momento do crime, a vítima estava trabalhando como garçonete em um estabelecimento comercial na região. Ela foi morta com tiros na cabeça por dois homens, que fugiram do local após praticar o homicídio.

Sobre o assunto Homem mata ex-cunhada após ser cobrado por dívida e se recusar a pagá-la em Fortaleza

Levantamento aponta cruzamentos mais perigosos de Fortaleza; saiba quais são

Moto é recuperada após assalto no bairro Monte Castelo, em Fortaleza

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tinha 29 anos de idade. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento do crime. De acordo com os registros, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu do veículo e, com a arma na mão e usando capacete, adentrou ao local, apontado o instrumento para funcionários e clientes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Motivação do crime ainda é desconhecida (Foto: Via WhatsApp O POVO/Reprodução)



Ele foi em direção a funcionária que, ao avistar a arma, tentou se esquivar. O homem realizou, pelo menos, dois disparos na região da cabeça da vítima. Em seguida, o suspeito saiu do recinto e, junto com o parceiro, fogem do local montados na motocicleta.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. Segundo a SSPDS, o caso está a cargo da 8ª Delegacia do DHPP. A unidade agora busca identificar os autores do crime.



Tags