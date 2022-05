Empresa deve plantar 3.500 árvores em volta do rio maranguapinho até junho

A ideia é reduzir impactos ambientais. As mudas estão sendo plantadas ao longo da APA, abrangendo além da Capital, as cidades de Maracanaú e Maranguape

A empresa Dasart Engenharia iniciou uma ação de plantio de árvores nativas no percurso da Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Maranguapinho, abrangendo as cidades de Maracanaú, Maranguape e Fortaleza. Entre as espécies plantadas, estão Ipês, Angico, Canafístula, Sibipiruna, Cedro, Aroeira e Pata de Vaca. Ao todo, 3.500 mudas devem ser plantadas até junho deste ano.



Já foram plantadas mais de 800 mudas de espécies nativas semi-arbóreas variadas. De acordo com a Dasart, os pontos contemplados compreendem áreas nos bairros Canindezinho, Bonsucesso e João XXIII.

A ação conta com o apoio da Coordenadoria de Biodiversidade (Cobio/Sema), por meio da Célula de Florestamento (Ceflor/Cobio), com a Coordenadoria de Políticas Ambientais (Seuma) e a Casa Civil do Governo do Estado do Ceará.

A iniciativa, conforme a empresa, tem o objetivo de reduzir os impactos ao meio ambiente. O diretor presidente da Dasart Engenharia, Vitor Frota, explicou que a empresa ainda usa metodologia de neutralização de carbono nos escritórios.



