Multas, credenciais de estacionamento e defesa de autuação: veja pontos de atendimento da AMC em Fortaleza

A Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi expandiu sua oferta de serviços ao cidadão e começou a ofertar os serviços relacionados ao órgão de trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Prefeitura de Fortaleza, passa a contar com mais um ponto de atendimento à população da Capital. A Casa do Cidadão do Shopping Iguatemi expandiu sua capacidade e começou a ofertar os serviços relacionados ao órgão de trânsito.

No local, é possível emitir credenciais de estacionamento para pessoas idosas e com deficiência; indicação de condutor; defesa de autuação e interposição de recursos à Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari) e ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran). A população também pode resolver pendências com prescrição de multas de trânsito. Estima-se atender, no novo ponto, cerca de 200 pessoas ao dia.

A Casa do Cidadão, a qual receberá demandas da AMC, está instalada no piso superior do shopping – Etapa VI, em frente à loja Kalunga, e atende, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30. Abaixo listamos outros pontos de atendimento da autarquia:

- Pátio da AMC - De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Sábado, das 8 às 13 horas, av. Presidente Juscelino Kubitschek, 5800 - Passaré;

- Câmara Municipal de Fortaleza - De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, rua Dr. Thompson Bulcão, 830 Central da Cidadania - Patriolino Ribeiro;

- Vapt Vupt Messejana - De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, av. Jornalista Tomaz coelho, 408 - Messejana;

- Vapt Vupt Antônio Bezerra - De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, rua Demétrio; Menezes, 3750 - Antônio Bezerra

- Sede da AMC - De segunda a sexta, das 8 às 17 horas, av. Desembargador Gonzaga, 1630 - Cidade dos Funcionarios.



Casa do Cidadão

Inaugurada há pouco mais de um mês, a Casa do Cidadão do Iguatemi já oferece serviços de emissão de 1ª e 2ª vias de RG e primeira via do CPF; da Cagece; e da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), da Prefeitura de Fortaleza, com orientações sobre Auxílio Brasil, Cadastro Único e atualização do NIS.

Atende ainda trabalhadores e usuários do Sine-IDT, com emissão de Carteira do Trabalho Digital, seguro-desemprego, intermediação de mão de obra e atendimento às empresas. Outras duas unidades da Casa do Cidadão estão localizadas no Shopping Benfica e na Assembleia Legislativa do Ceará.

“A Coordenadoria de Cidadania tem a premissa de trabalhar em prol dos direitos humanos, em defesa dos direitos sociais, além de oportunizar a emissão de documentação básica para quem mais precisa, um dos serviços mais demandados pela população. Agregar os serviços da AMC significa ampliar a cidadania e fortalecer parcerias. Esse é o caminho”, destacou o titular da Coordenadoria de Cidadania da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Tadeu Lustosa.



