Família faz campanha para trasladar guineense que faleceu em Fortaleza há 17 dias

Transporte aéreo do corpo custa cerca de R$ 40 mil, segundo a família. Campanha de doações conseguiu arrecadar aproximadamente metade do valor

O corpo do motorista Milton Sanca, 39, natural de Guiné-Bissau, que morreu em Fortaleza no ultimo dia 25 de abril devido a complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), segue sem previsão de ser trasladado para o seu país de origem. A família está fazendo uma campanha com o objetivo de arrecadar dinheiro para o custeio do transporte aéreo, mas até agora conseguiu levantar pouco mais da metade do valor.

Milton se mudou para Fortaleza em 2019, com a intenção de estudar, trabalhar e garantir melhores condições de vida à sua família, que continuou morando no país da África Ocidental. Na Capital cearense, ele fixou residência no bairro Antônio Bezerra e prestava serviços como motorista para uma empresa do ramo da construção civil. O homem era casado e pai de quatro filhos.

O guineense faleceu no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), para onde foi socorrido após sofrer o AVC. O corpo foi liberado logo depois da confirmação do óbito, mas permanece na unidade há 17 dias, já que os familiares não têm condições de arcar com os custos do traslado.

Segundo o irmão de Milton, Adilson Oliveira, a família precisa de aproximadamente R$ 40 mil para financiar o transporte do corpo. Até a noite desta quarta-feira, 11, a campanha de doações tinha conseguido arrecadar cerca de R$ 20 mil.

“O Milton voltar para casa é como dar descanso ao corpo e à alma dele. A nossa família está sofrendo muito com a perda dele, porque era a pessoa que segurava muita coisa. A única forma de honrá-lo por tudo que fez em vida, é levar o seu corpo de volta para lá, para que seja sepultado na sua terra, com todos os rituais”, disse Adilson, que também mora em Fortaleza, onde é doutorando no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Ceará (UFC).

"Desde o dia dia que a gente perdeu ele [Milton], minha família está em um desespero total. Eles me ligam o tempo todo para saber notícias, esperando que aconteça um milagre e que a gente consiga essas doações e possa levar o corpo dele para casa”, acrescentou.

Segundo Adilson, a preocupação da família ficou ainda maior depois que o setor de Serviço Social do HGF teria comunicado sobre possíveis limitações em manter o corpo de Milton na unidade por mais tempo. O POVO procurou a assessoria de imprensa do hospital, por meio de ligações telefônicas, mas não obteve sucesso. Também houve tentativa de contato por meio de correspondência eletrônica, não respondida até a publicação desta matéria.

A Associação dos Estudantes da Guiné-Bissau no Estado do Ceará (AEGBEC), que vem auxiliando a família na campanha para arrecadar fundos, enviou uma carta para a embaixada do Guiné-Bissau no Brasil, solicitando apoio financeiro para a transferência do corpo de Milton, mas ainda não recebeu um posicionamento oficial do consulado.

"Nós comunicamos a situação e a partir daí eles pediram uma errata, onde constasse valores e detalhes com relação ao traslado. Enviamos essa errata, há mais de uma semana, e eles prometeram que iriam acionar o governo de Guiné-Bissau e seus parceiros para tentar viabilizar algum valor. Cobramos uma posição novamente nesta quarta, mas ainda não houve resposta", detalhou o presidente da AEGEC, Tedse Silva Soares.

O POVO também enviou questionamentos à embaixada guineense, na noite desta quarta-feira, 11, por meio de e-mail e aguarda retorno.

Veja como doar para ajudar nos custos do traslado:



Titular da conta: Adilson Victor Oliveira

Banco: Bradesco

Agência: 5449

Conta: 0011198-8

Pix: 709.626.701-89 (CPF)

Titular da conta: Carlos Zacarias Joaquim Júnior

Banco: Nu Pagamentos S.A (0260)

Agência: 0001

Conta: 86370605-5

Pix: 85996221479 (telefone)



