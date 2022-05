Com reforço policial, comércio funciona normalmente no Dia das Mães em Fortaleza

Movimentação no comércio na data é oportunidade para recuperar o que foi perdido durante a pandemia do novo coronavírus, conforme aponta o presidente da CDL Fortaleza

O comércio funciona normalmente neste fim de semana do Dia das Mães, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza). A operação das lojas conta com reforço na segurança, com aumento do efetivo da Polícia Militar (PM) nos principais corredores comerciais na Capital, na Região Metropolitana e no interior do Estado.

A operação de segurança começou no Estado nessa sexta-feira, 6, e iniciou as atividades em Fortaleza na manhã deste sábado, saindo da Praça do Ferreira às 8 horas, com ações preventivas e ostensivas. O reforço policial ocorre por meio de policiais a pé e de patrulhamento por meio de policiamento motorizado.

“Intenta-se que o policiamento ostensivo na data em que se comemora o Dia das Mães, como também na véspera deste período comemorativo, seja direcionado para os locais com maior movimentação de pessoas, para garantir um deslocamento seguro e tranquilo por parte da população”, aponta em nota o tenente-coronel Sílvio Marcos Assunção. O POVO questionou a PM sobre o efetivo mobilizado e os principais pontos da Capital que receberão reforço e aguarda resposta.

Para o empresário Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, o Dia das Mães deste ano é uma oportunidade para recuperar o que foi perdido durante a pandemia. “As vendas nesta semana, até essa sexta-feira, têm sido apontadas como até 8% acima de 2018. Sinaliza que teremos um comércio bem aquecido, criando a possibilidade para gerar mais emprego, renda e impostos”, enfatiza.

Neste ano, o Dia das Mães deve movimentar R$ 346 milhões, conforme estimativa da pesquisa sobre potencial de consumo realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE). O estudo, feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC), revela ainda que 59,6% dos consumidores irão comprar presentes este ano. O gasto médio previsto para a data em Fortaleza é de R$ 331.



