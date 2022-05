Queda da estátua de Iracema: quem passa pela Beira Mar lamenta falta de manutenção

Além do monumento "Iracema Guardiã", registros fotográficos mostram deterioração das estátuas de Iracema do Mucuripe e de Iracema na Lagoa da Messejana

Quem passava próximo ao pedestal onde estava a estátua estátua de Iracema Guardiã, na Praia de Iracema, na manhã desta quarta-feira, 4, relatava tristeza após a queda do monumento na terça. "Fortaleza é muito linda, não merece isso, precisa de mais preservação", relata a turista carioca Lucinéia Oliveira.

"Eu vim conhecer o Ceará, e ainda bem que eu cheguei no último sábado, pois no dia seguinte tirei uma foto com a estátua. Quando eu vim ontem, a estátua já não estava mais aqui, porque havia caído. É falta de manutenção, o espaço está todo pichado. Disseram que iriam pôr a estátua novamente, eu espero que sim, afinal é um símbolo da cidade", concluiu.

Outra pessoa que estava caminhando pela Beira Mar nesta manhã era Gisele Correia. Moradora local, ela relata frustação com o ocorrido: "A Praia de Iracema é um cartão-postal de Fortaleza. Isso aconteceu por falta de manutenção, não deveria mais ocorrer", comentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista ao O POVO, Jacqueline Medeiros, pesquisadora, curadora da obra de Zenon Barreto (1918-2002), criador da estátua "Iracema Guardiã", fala que o manual básico de obras de arte indica que uma obra, sobretudo instalada em área externa, requer vistoria e manutenção sistematicamente para prevenir corrosão, rachaduras, empenas, etc.

"Os órgãos públicos precisam lembrar disso. A própria Iracema já passou por algumas manutenções por roubo do arco em 2002 ou deterioração em 2012, a última. Não sei exatamente a razão do dano, mas também não tenho informações sobre vistorias ou manutenções preventivas", afirma Jacqueline,

A pesquisadora conclui: "Iracema é o símbolo de Fortaleza! Está presente em milhares de reproduções, do pequeno artesão a grandes empresas, quando querem se instalar na cidade, além dos turistas. Transformou-se em ícone que reflete a braveza das cearenses".

Confira outros monumento históricos em Fortaleza

Estátua Iracema do Mucuripe

Uma outra estátua localizada na Beira Mar, próximo ao Mucuripe, mostra Iracema, o colonizador Martim, o filho dos dois, Moacir, e o cachorro Japi. A obra de Corbiniano Linsa foi inaugurada em 1965 pelo ditador cearense Humberto de Alencar Castelo Branco e é a primeira estátua da indígena na Cidade. Atualmente, as pernas de Moacir estão quebradas, e a representação de Martim tem ferros expostos e o joelho danificado.

Uma das estátuas de Iracema na orla de Fortaleza está quebrada (Foto: FABIO LIMA)











FORTALEZA,CE, BRASIL, 08.03.2022: Manutenção nas estátuas de Iracema. Praia de Iracema. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: FABIO LIMA)



Estátua de Iracema Lagoa da Messejana

FORTALEZA,CE, BRASIL, 08.03.2022: Manutenção nas estátuas de Iracema. Lagoa de Messejana. (Fotos: Fabio Lima/O POVO). (Foto: FABIO LIMA)



A Iracema de Messejana, feita pelo artista Alexandre Rodrigues em 2004, e esculpida com base no corpo da ex-BBB cearense Natália Nara, também foi manchada por pichações e pela ação do tempo na tinta verde. O entorno da Lagoa próximo à estátua não é convidativo. O calçamento quebrado, o guarda-corpo enferrujado e a quantidade de lixo e mato presente mostram o descuido com o local.

Estátua de Iracema na Lagoa de Messejana (Foto: FABIO LIMA)







Tags