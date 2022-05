Após queda, estátua de Iracema Guardiã na Beira Mar é retirada para reparo

Após cair do pedestal onde estava, a estátua estátua de Iracema Guardiã, na Praia de Iracema, foi retirada para reparos. Na manhã desta quarta-feira, 4, o pedestal exibia apenas pichações. O tombamento da estátua aconteceu na tarde de terça-feira, 3, e uma equipe técnica da Regional 2 iria ao local hoje para verificar a necessidade de intervenções no local. No calçadão que abrigava a estátua, é possível ver mais pichações, partes quebradas e enferrujadas.

Segundo testemunhas ouvidas pelo O POVO, o monumento teria tombado após uma forte ventania. Não havia pessoas ao redor da estrutura no momento do incidente. O local foi isolado pela Guarda Civil Municipal enquanto técnicos da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) fizeram a remoção do material.

Segundo a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), a obra foi levada para "um local de armazenamento adequado" e em breve será submetida a processo de restauro. O prefeito José Sarto visitou o monumento minutos após a queda e disse ter ficado “estarrecido” pelo “triste episódio”. Pelas redes sociais, o gestor informou ter determinado medidas imediatas para averiguar o que teria causado o tombo. “Pedi um laudo técnico e solicitei imagens do videomonitoramento para a Guarda Municipal”, detalhou.

Com informações da repórter da Rádio O POVO CBN, Monica Damasceno

