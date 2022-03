Estátuas de Iracema espalhadas por Fortaleza têm estruturas quebradas e pichadas

Pontos turísticos, as estátuas da indígena Iracema espalhadas pela Capital nem sempre têm condições ideais de conservação. As mais conhecidas, localizadas na Praia de Iracema e na Lagoa de Messejana, apresentam pichações, e o entorno delas é prejudicado por falta de manutenção. Já a mais antiga, na Praia do Mucuripe, tem partes quebradas.

Fortaleza ainda tem outras duas estátuas da personagem. Uma, de posse do Rotary Club Fortaleza, mostra Iracema em cima de um globo e fica próxima ao Marina Park Hotel, na avenida Presidente Castelo Branco, mais conhecida por Leste Oeste. A outra fica dentro do Palácio Iracema, prédio do Governo do Ceará.

A Iracema Guardiã, estátua mais popular da personagem do livro de José de Alencar, localizada no calçadão da Praia de Iracema, está com a base pichada e partes enferrujadas. O banco de concreto que rodeia o local da estátua está deteriorado, com partes de ferro da estrutura à mostra. A obra é do artista Zenon Barreto e foi inaugurada em 1995.

FORTALEZA,CE, BRASIL, 08.03.2022: Manutenção nas estátuas de Iracema. Praia de Iracema.



João Victor Rocha, 20, e seu pai, João Paulo Rodrigues, 41, vieram de Brasília para conhecer Fortaleza. Na manhã de terça-feira, 8, os dois estavam curtindo a praia e resolveram parar para tirar fotos da Iracema Guardiã. A falta de manutenção acabou chamando a atenção de João Victor.

“Prejudica um pouco por ser um ponto turístico. Mas também pelas pessoas que moram aqui no bairro mesmo, que querem vir à noite dar um passeio e sentar nesse banco que pode quebrar, com ferro exposto”, opina. Pai e filho também passearam à noite pelo calçadão da Beira Mar e acharam a iluminação da estátua bem fraca.

“Poderia ter uma iluminação que chamasse mais atenção para a estátua”, diz João Victor. Os pontos de luz em volta do monumento não têm mais lâmpadas, estavam cheios de areia, bitucas de cigarro e água acumulada da chuva.

A outra estátua localizada na praia, próximo ao Mucuripe, mostra Iracema, o colonizador Martim, o filho dos dois Moacir e o cachorro Japi. A obra de Corbiniano Linsa foi inaugurada em 1965 pelo ditador cearense Humberto de Alencar Castelo Branco e é a primeira estátua da indígena na Cidade. Atualmente, as pernas de Moacir estão quebradas, e a representação de Martim tem ferros expostos e o joelho danificado.

A psicóloga Dayane Costa, 30, moradora do bairro, conta que desde criança gosta de passear próximo ao local da estátua. Para ela, falta manutenção. “As pessoas só conhecem mais a outra, e essa é muito mais antiga. Falta muito em Fortaleza essa preservação de pontos históricos.”

FORTALEZA,CE, BRASIL, 08.03.2022: Manutenção nas estátuas de Iracema. Mucuripe.



A guia turística que acompanhou João Victor e Paulo por Fortaleza mencionou essas duas estátuas. No entanto, a terceira, localizada na Lagoa de Messejana, não foi incluída nos passeios dos dois.

A Iracema de Messejana, feita pelo artista Alexandre Rodrigues em 2004 e esculpida com base no corpo da ex-BBB cearense Natália Nara, também foi manchada por pichações e pela ação do tempo na tinta verde. O entorno da Lagoa próximo à estátua não é convidativo. O calçamento quebrado, o guarda-corpo enferrujado e a quantidade de lixo e mato presente mostram o descuido com o local.

“Isso foi um investimento da Prefeitura, mas aí deixaram de lado. Aqui tinham bancos, era iluminado, mas já faz muitos anos da última reforma”, relata Gilson Ribeiro, 53, músico morador do bairro há 14 anos.

Em 2020, o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT) autorizou o início de obras de requalificação no local. No entanto, segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), Samuel Dias, a obra precisou ser interrompida devido à pandemia e por causa de um “problema de financiamento”.

“Muito em breve, ainda este ano, ainda no primeiro semestre deste ano, a gente deve ter o reinício das obras de requalificação da lagoa”, prometeu o secretário. De acordo com Samuel, a Prefeitura refez o projeto de requalificação com pequenas modificações e deve lançar uma nova licitação.

No caso da estátua que fica dentro do Palácio Iracema, a manutenção é de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-CE). Em nota, a PGE-CE informou que ano passado solicitou à Secretaria de Cultura do Estado um parecer técnico avaliando as condições e providências das obras de arte existentes no Palácio.

Segundo a PGE-CE, o "parecer apontou que a Estátua tem avarias referentes ao revestimento de cristal, está com uma ruptura em um dos braços e precisa de recolocação de uma esfera de cristal em suas mãos, conforme a obra original. O orçamento, à época, estimou a restauração em R$35 mil". Assim, a Procuradoria informa que, como o autor da obra já faleceu, tem buscado artistas plásticos que trabalhem nesse tipo de restauro, "devendo iniciar as obras de recuperação no segundo semestre deste ano".

Manutenção das estátuas

Questionada se a restauração da estátua de Iracema da Lagoa da Messejana entrará no planejamento da obra de revitalização do local, a Seinf informou que a manutenção é de responsabilidade da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

A Secultfor, juntamente com a Secretaria de Gestão Regional (Seger), foram questionadas sobre a manutenção das três estátuas. Apesar disso, não houve repasse de informações sobre ações planejadas para as estátuas de Iracema do Mucuripe e nem da localizada na Lagoa de Messejana.

Já em relação a Iracema Guardiã, a Regional 2 enviou equipe para realização de relatório sobre o estado de conservação do entorno. Neste relatório deverão ser apresentados os reparos necessários e o orçamento para realizá-los. “Vale lembrar que a última manutenção do equipamento foi realizada no final de 2020, porém, ações de vandalismo e depredação do espaço público contribuíram para a danificação do monumento”, dizem as secretarias em nota conjunta enviada à reportagem.

Símbolo é questionado

Em 1965, Castelo Branco inaugurava a primeira estátua de Iracema em Fortaleza no centenário do livro de José de Alencar. O ditador cearense, segundo o doutor em Memória Social Tiago Coutinho, afirmava ser um parente distante de Alencar. Naquela época, uma série de políticas foram estimuladas para divulgar a imagem da personagem. Hoje, há pelo menos cinco Iracemas espalhadas pela Capital.

Para ele, a elite econômica e cultural fortalezense abraçou o símbolo criado no mito de José de Alencar. Tiago explica ainda que o livro foi feito em uma época em que era de interesse do Império do Brasil a exploração de terras indígenas. “O livro é muito estratégico porque coaduna com a teoria que foi desenvolvida durante o Império de que não havia mais povos indígenas no Ceará”, explica Coutinho. O livro passa uma visão romantizada da colonização portuguesa no Brasil e mostra indígenas como submissos.

As estátuas impõem uma memória fixa que não permite questionamentos, segundo Coutinho. “Tem uma tentativa de fazer um culto a uma personagem. Só que é extremamente controverso. Como a gente pode fazer um culto a uma mulher que sofreu tanto?”, questiona. No livro, Iracema acaba morrendo após dar à luz ao filho com o colonizador Martim.

Por isso, Tiago argumenta que há possibilidades de ressignificar as estátuas tão presentes em Fortaleza. A pesquisadora Joceny Pinheiro, professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), apresenta em um artigo científico que, mesmo com a representação controversa de povos indígenas nas páginas de José de Alencar, muitos deles ainda têm identificação com a figura literária de Iracema.



