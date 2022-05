Marina Alves celebra sucesso de transplante de medula doada pela irmã recém-descoberta

A repórter Marina Alves anunciou, nesta terça-feira, 3, em sua conta no Instagram que a medula doada pela sua irmã, no último dia 5 de abril pegou. A 'pega' significa que a taxa de plaquetas está em nível satisfatório, sem necessitar de transfusão, ou seja, a medula recebida já estava conseguindo produzir células do sangue. Marina demonstra em seus stories muita alegria e uma pequena comemoração que recebeu em seu quarto pelas enfermeiras do hospital com direito a bolo e balões.

Diagnosticada com linfoma, um tipo raro de câncer, em agosto de 2021, a jornalista passou por uma série de sessões de quimioterapia em busca da remissão da doença. Entre transfusões de sangue e de plaquetas, Marina continuava na caça de um doador compatível, pois sua cura só seria possível com um transplante de medula.

A técnica de enfermagem, Lumara Sousa, de 30 anos, irmã de Marina, foi a doadora compatível. As duas se conheceram no hospital em que a repórter passava pelo tratamento contra o linfoma. A irmã, se internou dois dias antes do transplante, que ocorreu no mesmo hospital em que Marina estava.



