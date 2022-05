Instituição promove "Dia de Beleza" para mães de crianças em tratamento contra câncer

Na próxima quinta-feira, 5, o Lar Amigos de Jesus promoverá, a partir das 14 horas, um "Dia de Beleza" para as mães das crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer na instituição. Em parceria com a empresa Beauty Marvel Profissional, a ação contará com limpeza de pele, manicure, massagem, corte e escova de cabelos gratuitos. A iniciativa faz parte da programação do Dia das Mães da entidade.

De acordo com a social media da Beauty Marvel, Malu Mayer, a escolha da instituição foi pensada para proporcionar um momento de autocuidado para as mães que dedicam o acolhimento aos filhos durante o tratamento da doença. “É uma sensação indescritível de poder fazer o bem, de saber que tão pouco nos torna tão grandes”, informa.

Para a presidente do Lar Amigos de Jesus, Irmã Conceição, esse tipo de ação é sempre muito bem recebida e necessária. “O câncer é uma doença que afeta muito o psicológico, principalmente desses pais que vivem o dia a dia do tratamento de seus filhos, o medo, a esperança e o cansaço diário. Cuidar das crianças é uma honra, mas cuidar dessas mães também é extremamente gratificante”, disse.

Ainda como parte da programação de Dia das Mães, a instituição também terá na sexta-feira, 6, às 14h30min, serviços de massoterapia para o público no local. No domingo, 8, às 9 horas, haverá uma missa em homenagem às mães no Lar Amigos de Jesus.

Confira programação:

- Quinta-feira, 5 de maio:

“Dia de Beleza”, a partir das 14 horas

- Sexta-feira, 6 de maio:

Massoterapia, 14h30min

- Domingo, 8 de maio

Missa em homenagem às mães, a partir das 8 horas



Serviço

Quando: 5, 6 e 8 de maio

Onde: Lar Amigos de Jesus. Rua Ildefonso Albano, 3052, bairro Joaquim Távora, Fortaleza

Mais informações: (85) 99619 3664 e (85) 3226 3447



