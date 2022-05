Gratuito: Serviço de streaming disponibiliza filmes para o Dia das Mães

A plataforma gratuita de streaming Vix - Filmes e TV preparou uma seleção com sete filmes com grandes atrizes em alusão ao Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo, 8. A lista reúne obras que abordam os diferentes ângulos da maternidade e os mais diferentes estilos de mãe, indo de produções nos gêneros de comédia ao drama. Os filmes estão disponíveis gratuitamente e não é necessário realizar cadastro na plataforma para conferi-los, basta acessar o site ou o aplicativo do Vix.



Fazem parte da seleção os longas “E agora? A mamãe saiu de férias!”, “10 coisas que deveríamos fazer antes de nos separar”, “Ma Ma”, “Novidades no Amor”, “Minhas mães e meu pai”, “Uma Noite de Loucuras” e “Bebê a Bordo”. Atrizes como Penélope Cruz, Catherine Zeta-Jones e Julianne Moore estão entre nomes de destaque nas obras.

Além desses filmes, o catálogo do Vix reúne séries, shows ao vivo, novelas e produções exclusivas, como minisséries e curtas-metragens. É possível acessar o serviço a partir do aplicativo da plataforma em smartphones (disponível nas versões Android e iOS), pelo navegador ou pela TV (via Amazon Fire, Apple TV, Roku e Chromecast).

As sinopses

E Agora? A Mamãe saiu de férias!

Filme de comédia, o longa italiano dirigido por Alessandro Genovesi apresenta Giulia (Valentina Lodovini), uma mãe cansada e estressada que “deixa sua família no caos” ao sair de férias sozinha. Enquanto isso, o pai tenta assumir as responsabilidades da casa.

Onde assistir: clique aqui



10 Coisas que Deveríamos Fazer Antes de nos Separar

Lançada em 2020, a obra de romance leva ao público a história de Abigail (Christina Ricci). Mãe solo e com dois filhos, ela engravida acidentalmente após se relacionar uma noite com Ben (Hamish Linklater). A partir disso, o improvável casal fará de tudo para que a relação dê certo.

Onde assistir: clique aqui



Ma Ma

O drama espanhol tem no elenco Penélope Cruz, que interpreta Magda. Ela descobre estar grávida após ser diagnosticada com câncer de mama. Além de ter o apoio de seu novo companheiro e de seu filho, ela acredita no poder de cura a partir da menina que está esperando.

Onde assistir: clique aqui



Novidades no Amor

Nessa comédia romântica, Sandy (Catherine Zeta-Jones) resolve recomeçar a vida em Nova York. Sua vida passa a dar uma grande reviravolta quando contrata um rapaz de 24 anos para ser babá de seus dois filhos.

Onde assistir: clique aqui



Minhas Mães e Meu Pai

A comédia dramática tem no elenco Julianne Moore e Annette Bening, que interpretam um casal cujas vidas “são destruídas” quando seus filhos (Josh Hutcherson e Mia Wasikowska) encontram seu pai biológico, um doador de esperma interpretado por Mark Ruffalo que nunca esperava encontrá-los.

Onde assistir: clique aqui



Uma Noite de Loucuras

Nessa comédia, Emily, Kate, Melanie e Jamie são quatro mães de crianças que frequentam a mesma turma da pré-escola. Para se distrair, elas decidem marcar um inofensivo jantar. Entretanto, essas improváveis novas amigas descobrem que têm mais em comum do que imaginam quando a noite toma um rumo inesperado.

Onde assistir: clique aqui



Bebê a Bordo

Para encerrar a lista, essa comédia apresenta Angela (Heather Graham) e Curtis (Jerry O´Connell), um casal de sucesso e muito apaixonado. A dupla, porém, passa a enfrentar várias aventuras com a notícia de uma gravidez.

Onde assistir: clique aqui



Vix – Filmes e TV

Clique aqui para acessar o site; também disponível nas versões Android e iOS, pelo navegador ou na TV, via Amazon Fire, Apple TV, Roku e Chromecast



