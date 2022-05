Com prêmios e viagens, confira promoções do Dia das Mães dos shoppings em Fortaleza

Celebrado no próximo domingo, 8 de maio, o Dia das Mães deve movimentar até R$ 346 milhões no comércio de Fortaleza. Os consumidores, conforme pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), gastarão, em média, R$ 331 por presente.

Ao todo, 59,6% dos consumidores da Capital farão compras para a data. O reforço positivo para o comércio impulsiona a criação de promoções e campanhas promocionais para atrair ainda mais os consumidores.

Promoções variam desde descontos especiais, sorteios de brindes, viagens e cashback. Veja detalhes da programação de cada shopping da Grande Fortaleza:

Promoção Dia das Mães da Rede Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping)

Clientes que somarem R$ 250 de notas em compras serão presenteados com compre-ganhe de uma barra de chocolate personalizada e concorrerão a uma viagem com acompanhante para Gramado.

Os shoppings da Ancar preveem crescimento nas vendas de 5%, comparado ao mesmo período de 2019.



Promoção Dia das Mães do Shopping Iguatemi Fortaleza

A cada R$ 350 em compras, os clientes podem trocar notas fiscais e ser premiados com um dos três kits disponíveis da L’Occitane au Brésil – que são compostos por um hidratante para as mãos e sabonete. Apenas um brinde pode ser cedido por CPF. O ponto de troca será localizado próximo à Livraria Saraiva. A campanha vai de 26 de abril a 8 de maio ou enquanto durar o estoque.

Projeta um aumento de 20 a 25% nas vendas em comparação com 2019.



Promoção Dia das Mães do RioMar Fortaleza

A cada R$ 350 em compras nas lojas e quiosques ou pelo site (www.riomarfortalezaonline.com.br), o shopping presenteará os clientes com com uma lata colecionável, assinada pela artista Juliana Rabelo, contendo 3 sabonetes Natura. A campanha vai do dia 29 de abril a 8 de maio, ou até durar o estoque. Para participar, os consumidores devem reunir os cupons fiscais (a partir de R$ 10), e realizar a troca no Piso L2, próximo à loja C&A, ou receber em casa pelas compras online.

Expectativa de crescimento de 50% no fluxo e em vendas em relação ao ano de 2021



Promoção Dia das Mães do RioMar Kennedy

A cada R$ 100 em compras nas lojas, quiosques ou no site (www.riomarkennedyonline.com.br), os clientes recebem um cupom para concorrer a um ano de supermermercado grátis, no valor de R$ 1 mil mensal, durante 12 meses. Serão três ganhadores. A campanha vai de 29 de abril a 08 de maio. Para concorrer, os clientes precisam cadastrar as notas fiscais (a partir de R$ 10), no balcão de trocas, localizado no Piso L2, em frente à loja Zenir. Nas compras pelo RioMar Online, os cupons valem em dobro

Expectativa de crescimento de 50% no fluxo e em vendas em relação ao ano de 2021



Promoção Dia das Mães do Shopping Del Paseo

A cada R$ 350 em compras, clientes ganham uma almofada com design exclusivo da artista Auxi. A campanha iniciou no dia 22 e irá até o dia 8 de maio, ou enquanto durarem os estoques.

Espera um crescimento acima de 40% em vendas e de 30% em fluxo em comparação ao ano de 2021, além de dobrar o ticket médio por cliente



Promoção Dia das Mães do Shopping Benfica

Campanha prevê, dentre outras ações, a realização do concurso cultural “Mãe, o seu amor é uma arte”, no qual o desenho ou pintura do filho, a partir de 5 anos, poderá levar a mamãe e um acompanhante a Paris, com tudo pago. A participação é gratuita e irá até 8 de maio.

Espera um crescimento de fluxo e vendas entre 15% e 20% no período

