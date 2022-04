Brasil precisa de um chefe de Estado que volte a conversar com nações, diz Lula

Ao destacar que o seu principal objetivo para concorrer ao Palácio do Planalto é resgatar a dignidade do povo brasileiro e acabar com a fome provocada pela administração Jair Bolsonaro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse também que o Brasil precisa ter um chefe de Estado que volte novamente a conversar com diversas nações e citou os EUA, China, Bolívia e Argentina. "É possível mudar esse país, para que seja respeitado no mundo inteiro", apontou Lula.

De acordo com Lula, o maior gesto que a população pode adotar no dia 2 de outubro - dia do primeiro turno das eleições - é restabelecer a democracia no Brasil, "mandar esse cidadão viver com os filhos dele onde ele quiser, e deixar o povo brasileiro em paz."

Luiz Inácio Lula da Silva manifestou que, se for eleito, governará com o foco especial para melhorar a vida das pessoas com condições financeiras mais humildes. "Primeiro vamos saber o que o povo pobre precisa e depois vamos atender de outras necessidades neste país", disse.

"As pessoas precisam de oportunidade para estudar. O povo precisa ter o direito de trabalhar, comer três vezes por dia, ter acesso à cultura, lazer, casa de qualidade para morar. Porque a gente não pode colocar internet e banda larga para toda a população? Se os mais pobres não puderem pagar, o Estado financia."

Lula fez os comentários em evento no qual discute a alta da inflação com mulheres da Vila Brasilândia, em São Paulo.

