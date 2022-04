Maus-tratos contra animais é tema de roda de conversa em escola de Fortaleza

Nesta sexta-feira, 29, na Escola Municipal Jonathan Rocha Alcoforado, localizada na avenida Maria Gomes de Sá, 1030 - Mondubim, em Fortaleza, ocorre rodas de conversa em prol de conscientizar e explicar melhor tudo que abrange maus-tratos contra animais. A iniciativa faz referência ao Abril Laranja, mês de prevenção contra a crueldade animal.



A ação tem como intuito alcançar os alunos do 5º e 6º ano do ensino fundamental para bater um papo sobre direitos, bem-estar e guarda responsável dos animais. Os alunos receberão material educativo sobre os temas abordados durante a conversa.

A assessora técnica da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa) e pedagoga, Norma Paula, relata que as conversas promovem estímulo a valores éticos e humanitários que possibilitam mais responsabilidade e entendimento para com todos os animais. A iniciativa faz parte de uma colaboração da Prefeitura de Fortaleza, juntamente com a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa).



Serviço



Rodas de conversa sobre maus-tratos contra animais

Data: sexta-feira (29/04)

Horários: 9h30

Local: Escola Municipal Jonathan da Rocha Alcoforado - Av. Maria Gomes de Sá, 1030 - Mondubim



