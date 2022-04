Aos 21 anos, cão bate recorde e é eleito o mais velho do Mundo

Chihuahua de GreenAcres, no estado americano da Flórida, consta no livro dos recordes como o cachorro vivo mais velho do mundo. O animal nasceu no dia 9 de janeiro de 2001

Um Chihuahua de 21 anos foi certificado pelo Guinness Book of World Records como o cão vivo mais velho do mundo. O animalzinho se chama TobyKeith e nasceu no dia 9 de janeiro de 2001, em GreenAcres, na Flórida, nos Estados Unidos. Conforme o Guinness Book, Gisela Shore, tutora do bicho, adotou o cão quando ele apenas um filhote e vivia em um abrigo de animais.

“Eu era voluntária no Peggy Adams Animal Rescue e um dos funcionários me falou sobre um casal de idosos que estava tentando encontrar um lar para um filhote porque eles não podiam mais cuidar dele. Me encontrei com eles e fui apresentada a um pequeno Chihuahua que se chamava Peanut Butter, mas mudei o nome depois para TobyKeith”.

Recorde de idade

Gisela diz que, quando TobyKeith completou 20 anos, ela se questionou se o Chihuahua estaria entre os cães vivos mais velhos do mundo. A tutora afirma, ainda, que a saúde de TobyKeith é considerada boa, dada a idade que tem.

Segundo o Guinness, o cão mais velho do mundo já registrado até o presente era da raça boiadeiro-australiano de nome Bluey. Ele viveu de 1910 a 1939, morrendo aos 29 anos e 5 meses. O título dado a TobbyKeith se difere, pois sua eleição foi baseada no fato de ele ser mais velho ainda vivo atualmente.

