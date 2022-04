Em Fortaleza, VLT da linha Parangaba-Mucuripe descarrilha após falha técnica

Equipes de manutenção já estão no local para realizar os reparos no trem

Um trem do VLT descarrilhou no início da tarde desta segunda-feira, 25. De acordo com a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), o incidente ocorreu após uma falha operacional. A unidade impactada realizava a linha Parangaba-Mucuripe e interrompeu fluxo de trens nas proximidades da estação Vila União.

Sobre o assunto Carnaval em Fortaleza: entidades se preparam para possível movimentação em dezembro

Túnel da av. Alberto Sá: equipamentos elétricos das bombas de drenagem são furtados

Vacinação irregular: MPCE recorre da decisão do STJ de trancar processo contra Wesley Safadão

No momento, a linha está operando parcialmente apenas no trecho entre as estações Vila União e Iate, compreendendo oito das 10 estações. Segundo a Companhia responsável, equipes de manutenção atuam no local para recolocar o trem em circulação e liberar a via férrea. A Metrofor não especificou as causas da falha técnica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Companhia reforçou que realiza manutenções preventivas e corretivas em todos os sistemas mecânicos e elétricos dos trens, nas vias férreas. Além de seus componentes, como trilhos, dormentes e lastro ferroviário, em todas as linhas. As ações tem como objetivo prevenir, ao máximo, a ocorrência de imprevistos que gerem atrasos nas viagens.





Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags