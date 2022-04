Crianças se divertem com oficinas da I Feira Inspira Moda & Arte

A Praça Luíza Távora, na Aldeota, é um reduto tradicional de lazer para o fortalezense que tem a oportunidade de curtir a manhã ou o finalzinho da tarde para andar de bicicleta, passear a pé com os cachorros e aproveitar o restinho do fim de semana. Este domingo, 24, foi de sol, ao contrário do sábado, que teve chuvas na maior parte do dia. Quem resolveu “tirar o mofo” e sair de casa, teve a opção de conferir a I Feira Inspira Moda & Arte, instalada no local desde sexta-feira, 22, além de apreciar o trabalho de empreendedores locais. A criançada também pôde se divertir nos espaços de arte e lazer especialmente dedicados ao público infantil, com oficinas de desenho e caricatura, aulas de fotografia, pinturas em gesso e produção de slime.

Diok era um dos instrutores que ensinavam as crianças a dar asas à imaginação. “Estou trabalhando a coordenação motora delas e também a observação, para que elas vejam outras formas de reparar no que há ao redor”, afirmou. O público que estava no estande do artista era composto por crianças que moravam próximo à praça, pelos frequentadores costumeiros e também pelas famílias dos expositores que estavam trabalhando no local. “A oficina busca incentivar a autonomia. É muito bacana ver a criatividade delas no que é produzido”, destacou o desenhista entre uma orientação e outra dadas aos pequenos.



“Nossa proposta foi aproveitar o movimento da praça, que normalmente reúne muitas crianças, e dar a elas mais uma opção de lazer. Boa parte dos expositores é composta por mulheres com filhos, e as oficinas infantis são uma alternativa para que elas possam trabalhar e ainda oferecer a eles algum tipo de diversão nesse período”, explicou Marcela Feitosa, idealizadora da feira, ela mesma acompanhada do marido e três filhos.

“Eu também sou empreendedora. Tenho uma loja online e outra física, mas comecei trabalhando nas feiras. Este evento foi resultado de tudo o que eu sentia falta nos demais. Por isso que fiz questão que este tivesse uma formação para os empreendedores, momento que aconteceu na sexta-feira, além da feira para geração de renda no sábado e domingo. Para finalizar, a realização de um desfile para dar visibilidade às marcas e incentivar o consumo consciente, que é a apreciação do que está sendo feito por produtores locais", explicou.

A Feira Inspira Moda & Arte foi apoiada pela Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo e tem previsão de acontecer semestralmente na Cidade.

