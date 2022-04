Operação apreende mais de 200 pássaros à venda em feiras de Fortaleza e Maracanaú

Na manhã deste domingo (24), as Polícias Militar e Civil iniciaram uma operação em conjunto de combate à comercialização ilegal de animais em feiras livres de Fortaleza e Maracanaú, na região metropolitana da capital.

Os departamentos ambientais da Policia Militar e Civil do Estado do Ceará apreenderam 213 pássaros, a maioria silvestres, de espécies como periquito do sertão, corrupião, bigodeiro, burguesas e agapornes. Galos de campina e uma jiboia também foram apreendidas na operação.

213 pássaros, de várias espécies, foram apreendidos neste domingo, 24, na operação das polícias Civil e Militar, realizada nas feiras livres da Parangaba e em Maracanaú (Foto: DIVULGAÇÃO SSPDS)



O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Miltar do Ceará (PMCE), e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), visitaram feira da Parangaba, na Capital, e na feira de Maracanaú, ambas de movimentação tradicional aos domingos.

Durante a operação, quatro pessoas foram conduzidas para a DPMA, onde prestaram esclarecimentos e foram lavrados Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por crime ambiental. Os animais foram encaminhados para uma organização não-governamental onde serão cuidados.

Denúncias

No caso de novas denúncias de crimes ambientais, os números para prestar informações são (85) 3247-2630 da DPMA ou (85) 3101.3545 e 3101.357, do BPMA.

As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que recebe mensagens via WhatsApp, com texto, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

