Estado e Prefeitura anunciam ampliação de leitos infantis após alta de síndromes gripais

O aumento no número de internações de crianças com sintomas gripais em Fortaleza levou a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado a anunciarem um plano de ampliação dos leitos para atendimento hospitalar do público nessa faixa etária. A informação foi divulgada na noite desta sexta-feira, 22, pela governadora Izolda Cela, logo após reunião da chefe do executivo estadual com o prefeito José Sarto e auxiliar de governo, no Palácio da Abolição.

De acordo com a plataforma IntegraSus, gerenciada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Fortaleza está com 100% de ocupação nos leitos de UTI e de enfermaria destinados ao público infantil. Há vagas ativas em duas unidades hospitalares: no Hospital Albert Sabin, com 65 leitos de enfermaria e 17 de UTI, e no Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, que conta com sete leitos de enfermaria.

Em publicação nas redes sociais, Izolda reforçou que a Capital cearense atravessa um período de alta considerável nos registros de doenças respiratórias em crianças. "Nas últimas semanas já havíamos ampliado de forma considerável o número de leitos, mas a procura por atendimento tem sido cada vez maior", ressaltou a governadora.

Ela ainda acrescentou que, para suprir a crescente demanda por atendimento, o plano de ampliação de leitos incluirá, além dos hospitais públicos e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), a contratação de vagas em hospitais filantrópicos. "Também temos buscado contratar mais equipes de saúde, o que tem sido dificultado pela alta da demanda, inclusive na rede privada. Todos os esforços estão sendo feitos para minimizar o sofrimento das crianças e das famílias", concluiu Izolda.

O anúncio do plano para aumentar a oferta de leitos ocorreu poucas horas após o Ministério Público do Ceará (MPCE) ter dado um prazo de cinco dias úteis para que as Secretarias da Saúde do Ceará e de Fortaleza apresentassem um plano de contingência que garantisse atendimento adequado às crianças acometidas por infecções respiratórias.

Na requisição, enviada às pastas na manhã desta sexta-feira, 22, o órgão ministerial destacou que a Capital registra um quadro de superlotação das enfermarias e UTIs pediátricas infantis nos hospitais municipais e estaduais. Além disso, o MPCE questionou o fechamento de leitos pediátricos no Hospital Geral de Fortaleza e no Hospital São José.

