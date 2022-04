Iluminação pública da av. Lineu Machado, em Fortaleza, é modernizada

A Prefeitura de Fortaleza anunciou nesta sexta-feira, 22, que finalizou os procedimentos de modernização do parque de iluminação da av. Lineu Machado, no bairro Jóquei Clube. As obras da av. Lineu Machado foram iniciadas em março e cobriram 1,26 quilômetro da via. Segundo o órgão, os postes antigos foram substituídos e 117 lâmpadas brancas, que utilizam a tecnologia High Intensity Discharge (HID), foram instaladas.

A modernização representa mais segurança para a população que transita na região. Antes da intervenção, a avenida - que é a principal via do bairro Jóquei Clube e liga a região aos bairros Henrique Jorge, João XXIII e Bonsucesso - ainda era iluminada por lâmpadas amarelas e, portanto, de baixa luminosidade.

Segundo a Prefeitura, os equipamentos instalados na av. Lineu Machado foram provenientes da substituição de lâmpadas ocorrida na av. Santos Dumont. O órgão esclareceu que a estratégia foi evitar o desperdício de equipamentos em boas condições de uso. A av. Santos Dumont recebeu nova iluminação de LED, capaz de suportar as condições meteorológicas severas, já que a região sofre impacto da maresia da Praia do Futuro.

Parque de Iluminação

Atualmente, o Parque de Iluminação Pública de Fortaleza possui mais de 200 mil pontos e está com cerca de 96% dele composto por luz branca, HID ou LED. De janeiro a março deste ano, 531 pontos foram modernizados, com a substituição de luz amarela pela branca ou instalação de LED, e 138 pontos novos foram instalados.

Entre as principais obras recentes de iluminação da Cidade, estão: a requalificação da Beira-Mar, incluindo projeto especial do Polo de Artesanato da Beira-Mar (feirinha); Cidade das Crianças; Complexo Cultural Estação das Artes Belchior e seu entorno; e Praça Coração de Jesus, no Centro.

