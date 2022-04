Chuva de meteoros poderá ser vista no Nordeste na madrugada desta sexta-feira, 22

Das 3h às 5h desta sexta-feira, 22, uma chuva de meteoros Líridas será visível no nordeste do Brasil. Os meteoros são fragmentos do cometa Tatcher, que passa pela órbita da Terra uma vez a cada 415 anos. Assim que ingressam na atmosfera terrestre, o pó e detritos são queimados devido ao atrito com camada atmosférica, desaparecendo antes de atingir o solo.

A chuva, segundo especialistas da área, deve exibir cerca de 15 a 20 meteoros por hora. Apesar da chuva Lírida ser brilhante, locais com menos luminosidade são melhores para conseguir ver o fenômeno.

Apesar de irradiar da constelação Lira, que tem visualização favorecida no hemisfério Norte, a chuva pode ser acompanhada no céu do Brasil todo. Para localizar a constelação, é possível utilizar aplicativos, como Sky View e Carta Celeste. Mesmo com o ápice nesta sexta-feira, a chuva deve ficar visível até dia 30 de abril.