Menina vestida de Ariel sofre injúria racial: "Não chora, você é a princesa da mamãe"

Uma menina de 10 anos sofreu injúria racial nessa quinta-feira, 14, na Praia do Forte, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A criança estava tirando fotos vestidas de sereia quando um turista de Minas Gerais disse nunca ter visto "uma sereia preta". O suspeito foi preso em flagrante por um Guarda Municipal e liberado depois de pagar fiança de R$ 2 mil.

Conforme a Polícia Civil informou ao portal G1 Rio de Janeiro, a menina estava acompanhada dos pais quando era fotografada por uma fotógrafa profissional. O cenário do ensaio era da princesa Ariel, famosa pesonagem dos estúdios Disney.

Também levada à delegacia para depor contra o acusado, a criança chorou enquanto era acalentada pela mãe: "Não chora, você é a princesa de mamãe".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Jornalista segue em estado grave após ser esfaqueado em Brasília

Atriz pede desculpas após polêmica sobre cartaz de "Paixão de Cristo": "faltou verba"

Ainda segundo a Guarda Municipal, a menina perguntou à mãe se existia princesa preta, porque "o moço falou que eu sou uma sereia preta".

Considerado um clássico dos desenhos animados, "A Pequena Sereia" vai ganhar um live-action interpretado pela atriz Halle Bailey, que é negra. O filme está previsto para estrear em 26 de maio de 2023.

De acordo com a apuração do site G1, o suspeito não foi encontrado para dar sua versão. Ele foi preso pela Guarda Municipal de Cabo Frio, que contou com a ajuda da Polícia Militar para levá-lo à delegacia. Ele foi apresentado na Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM), onde compareceram a menina, o suspeito, a esposa dele e um amigo.

Tags