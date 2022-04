Tenente da PM baleado de raspão na cabeça recebe alta; é o 3º policial baleado em cinco dias

Conforme a PMCE, as circunstâncias do fato estão sendo apuradas pelos órgãos investigativos.

O 2º tenente da Polícia Militar lotado no Núcleo de Gestão de Reserva Remunerada e Reforma (NGRR), que foi baleado de raspão na cabeça no último domingo, 17, no Grande Bom Jardim, recebeu alta. A informação é da Polícia Militar do Ceará. Ele é o terceiro policial baleado em cinco dias.



O POVO apurou que o oficial foi confundido com integrante de facção ao passar pela rua Três Corações. A Polícia Militar, por meio de nota, afirma que o caso foi uma tentativa de assalto. "O militar foi socorrido, recebeu os devidos cuidados médicos e obteve alta", informa a nota da corporação. Os criminosos fugiram após o crime.

Conforme a PMCE, as circunstâncias do fato estão sendo apuradas pelos órgãos investigativos.

Há quatro dias, quinta-feira, 14, o sargento da reserva da Polícia Militar, Francisco Tarcisio Rocha da Silva, de 65 anos, foi morto junto do sobrinho em residência no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Um dia antes, um tenente foi baleado na cabeça no bairro Padre Andrade. Ele foi socorrido, mas morreu no dia seguinte.



