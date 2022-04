Motorista morto em Fortaleza foi jogador de futebol e atuou no mesmo clube de Ronaldinho Gaúcho

Jorge Alysson, de 23 anos, foi morto a tiros no bairro Benfica. Ele trabalhava, atualmente, como motorista de aplicativo

O motorista morto no fim de semana em Fortaleza, Jorge Alysson das Chagas Soares, de 23 anos, era jogador de futebol, tendo atuado no México e em clubes como Fortaleza Esporte Clube e o Horizonte. O crime aconteceu na madrugada desse domingo, 17, no bairro Benfica. O rapaz trabalhava, atualmente, como motorista por aplicativo.

O atleta jogou no Querétaro Fútbol Club, que é um clube mexicano. Um dos atletas que atuaram no mesmo time foi Ronaldinho Gaúcho, no ano de 2014.

Alyson teve problemas de saúde relacionado a lesões e estava trabalhando como motorista de aplicativo para ajudar na renda da família.

O jogador relembrava, por meio das redes sociais, seus momentos no clube. Ele também mostrou, no ano de 2017, imagens internado em uma unidade de saúde.

O rapaz era criado por uma tia, a mãe e a irmã morreram vítima de atropelamento quando ele tinha 7 anos.

O velório e sepultamento de Jorge Alysson seria nesta segunda-feira, 18. Parentes não sabem explicar o assassinato, mas suspeitam que a vítima não tenha parado o carro para assaltantes e foi baleado.

De acordo com a família, Alysson não fazia corridas à noite, mas o período de chuvas fez com que a demanda de viagens caísse, e ele resolveu trabalhar no período noturno.





