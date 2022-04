Motorista de app é morto e outro é baleado em Fortaleza no fim de semana

Alyson foi jogador de futebol e atuou no México, de acordo com a família. Por problemas de saúde, ele teve que voltar ao Ceará e trabalhava como motorista de aplicativo

Um homem identificado como Jorge Alyson, de 23 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi encontrado morto na madrugada do domingo, 17, no bairro Benfica, em Fortaleza. Ele foi lesionado dentro do carro por tiros e morreu no local. Até o momento, a Polícia Civil realiza buscas pelos suspeitos. Ninguém foi preso.

O rapaz foi jogador de futebol e, conforme familiares, atuou no México. Por problemas de saúde, ele teve que voltar ao Ceará, onde começou a trabalhar como motorista de aplicativo.

Jorge não fazia corridas à noite, mas devido ao período de chuvas e a diminuição do trabalho, ele resolveu pegar corridas no período noturno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Não há informações sobre a dinâmica do crime. Câmeras de segurança mostraram o momento que o carro entra na rua em que a vítima foi encontrada morta.

Conforme a nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Bom Jardim

No sábado, 16, câmeras de segurança flagraram o momento que um motorista de aplicativo foi atacado no Bom Jardim, em Fortaleza. O crime aconteceu na rua Marua Júlia com Martins de Carvalho.

A vítima foi atacada por criminosos fingindo ser passageiros e baleada dentro do próprio carro. Os homens tomaram uma motocicleta de assalto e fugiram.

​

Conforme a nota da SSPDS, a vítima tem 26 anos, e os criminosos haviam tentado roubar o veículo dele. A vítima foi socorrida por moradores e levada a uma unidade de saúde.

A motocicleta roubada foi encontrada por militares e devolvida à vítima. "Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizaram os primeiros levantamentos sobre o fato. A Delegacia do 32° Distrito Policial, unidade da PC-CE, investiga o caso visando localizar os suspeitos do crime", informou o órgão.

Tags