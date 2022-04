Guarda Municipal voluntário de Acarape é suspeito de alugar arma para criminosos que mataram tenente da PMCE

Um agente pró-cidadania, uma espécie de Guarda Municipal voluntário, do município de Acarape, no Ceará, é suspeito de ter alugado a arma para criminosos suspeitos do latrocínio (roubo seguido de morte) do tenente da Polícia Militar Leonardo Lírio. O crime contra o tenente aconteceu no dia 13 de abril e os dois suspeitos foram presos por latrocínio (roubo seguido de morte). O POVO apurou que o agente não foi encontrado. A prisão dos dois indivíduos foi divulgada pelo O POVO nesta manhã de sábado e confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

João Gabriel Moreira Lima Horácio, de 19 anos, e Francisco Felipe Almeida Coelho, conhecido como Gago, foram presos após as diligências e o trabalho investigativo com Coordenadoria Integrada de Segurança da SSPDS e da DHPP. Gago foi detido em Caucaia e Gabriel recebeu voz de prisão na sede do Departamento de Homicídios.



A arma do crime e a arma do tenente não foram recuperadas. O POVO apurou que Gago relatou à Polícia que o tio de Gabriel, o guarda municipal, alugava uma arma para que eles cometessem "paradas". E ainda relatou que após o crime contra o tenente, ambos foram até a casa do agente e entregaram a arma dele e a da vítima.

Durante entrevista com o tenente-coronel Gerlúcio Oliveira, comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope), o oficial confirmou que duas pessoas faltavam ser presas, sendo um responsável pelo fornecimento da arma e outro por dar a motocicleta que foi usada no latrocínio. Ainda relatou que o Bope foi o responsável pela prisão do Gago e que identificaram Gabriel, mas ele foi até o Departamento de Homicídios e se entregou. Como o trabalho da Polícia aconteceu de forma ininterrupta, Gabriel foi autuado em flagrante dentro da unidade da Polícia Civil.

