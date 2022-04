Criminosos invadem, roubam casas e expulsam 14 pessoas em bairro de Fortaleza, denunciam moradores

No Jardim Jatobá, área do Siqueira, em Fortaleza, 14 moradores foram expulsos das próprias casas. Além disso, os criminosos invadiram e roubaram as residências, conforme denúncia de um morador que tem o nome resguardado por questões de segurança. A rua Nova, como é conhecida, tornou-se uma "rua fantasma", há aproximadamente um mês, quando começaram as ações. A Polícia informou que investiga o caso.



O POVO conversou com moradores, de nomes preservados. Criminosos teriam invadido as casas usando uma parte da rua, onde fica um extenso matagal, como esconderijo. Os moradores que eram roubados e acionavam a Polícia recebiam ameaças e eram obrigados a ir embora, conforme relato. Com isso, as famílias foram embora aos poucos.

Os roubos com uso de "extrema violência" foram descritos pelas fontes: são aproximadamente 15 homens que invadem as casas e ameaçam os moradores com armas de fogo. Os criminosos atiram e ainda ameaçam crianças, diz a denúncia. Todos os pertences das casas são levados pelos assaltantes. A maior parte dos casos não é denunciado à Polícia em virtude do medo de represálias por parte dos indivíduos.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que esses casos são apurados pelo 32º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Duas viaturas do Batalhão de Policiamento de Prevenção Especializada (BPEsp) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram na região, mas nenhuma informação de ameaça contra moradores foi identificada.

Conforme o órgão, o BPEsp da PMCE intensificou a presença no bairro Siqueira para coibir a prática de crimes na região. A área possui bases do Programa Estadual de Proteção Territorial e Gestão de Riscos (Proteger) e também bases móveis, para prevenir situações como roubos e outros crimes contra moradores.

