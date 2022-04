Defesa Civil atende 34 ocorrências nesse fim de semana; Capital registra mais chuva nesta segunda

A Defesa Civil de Fortaleza informou que atendeu 34 ocorrências nesse fim de semana e as principais intervenções foram de risco de desabamento e risco de inundações. Nos últimos dias a Capital cearense tem recebido grande volume de chuvas, com o mês de março registrando o maior índice desde 1973. Os impactos das precipitações são vistos no trabalho do órgão que trabalha de forma preventiva no resguardo da população.

Confira abaixo a lista das principais ocorrências:

- Alagamento: 3

- Desabamento: 8

- Inundações: 11

- Risco de desabamento: 11

- Risco de inundações: 1

Número de ocorrências por Regional:

- Regional 1: 4

- Regional 2: 2

- Regional 3: 3

- Regional 4: 6

- Regional 6: 4

- Regional 7: 1

- Regional 8: 1

- Regional 9: 9

- Regional 10: 1

- Regional 11: 1

- Regional 12: 1

A Defesa Civil de Fortaleza informa que, em caso de qualquer risco, deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população.

