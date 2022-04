Primeiro fim de semana de abril deve ser chuvoso no Ceará

Funceme emite aviso meteorológico para reforçar a possibilidade de acumulados expressivos para o norte e sul do Estado. Há previsão de chuvas para todas as macrorregiões

O primeiro fim de semana de abril deve ser chuvoso em todas as macrorregiões do Ceará, segundo indica previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgada nesta sexta-feira, 1º. Embora haja condições favoráveis para precipitações em todo o Estado, os maiores volumes são esperados para os extremos norte e sul. As chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia. Fortaleza já registrou chuva na noite desta sexta.

De acordo com a Funceme, o Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri devem registrar chuvas já na madrugada deste sábado, 2. Uma aviso meteorológico foi emitido no começo da semana reforçando as chances de acumulados expressivos nestas regiões.



No domingo, 3, as chuvas devem ser mais bem distribuídas e podem se espalhar por todas as regiões do Estado, segundo consta na previsão. Nos dois dias, o sol deve aparecer timidamente. A expectativa é que o céu permaneça nublado durante a maior parte do dia.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Funceme informou que as precipitações esperadas para este fim de semana estão associadas à formação de áreas de instabilidade devido à proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) do território cearense. Algumas variáveis locais, como temperatura, relevo e umidade, também influenciam no cenário favorável para as chuvas.

Sobre o assunto AMC bloqueia cruzamento no bairro Jardim América após queda de poste

País tem maior consumo de energia elétrica para fevereiro desde 2004, diz EPE

Castanhão chega ao seu maior volume armazenado desde 2015

Nesta sexta-feira, primeiro dia do mês, a Funceme registrou chuvas em pelo menos 90 municípios. As áreas com os maiores acumulados foram o Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Cariri e Ibiapaba.



Veja a previsão detalhada para fim de semana

Sábado - 02/04

Céu nublado com chuva em todas as macrorregiões.

As chuvas tendem a acontecer nos seguintes períodos:

Madrugada: Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Manhã: Todas as macrorregiões.

Tarde: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana.



Domingo - 03/04

Céu nublado com chuva em todas as macrorregiões.

As chuvas poderão se concentrar nos períodos:

Madrugada: Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Manhã: Faixa litorânea.

Tarde: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Faixa Litorânea, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags