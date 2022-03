Homem briga com seguranças e danifica computadores do Detran após ser barrado por não ter comprovante vacinal

Usuário não aceitou exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 e tentou entrar na sede do órgão mesmo sem a autorização dos seguranças

Seguranças do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de uma unidade localizada em um shopping no bairro Cocó, em Fortaleza, imobilizaram um homem de 54 anos que foi barrado de entrar no local após não apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. A cena, ocorrida na tarde dessa quarta-feira, foi filmada por pessoas que aguardavam atendimento no local. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi autuado em flagrante pelo crime de dano qualificado. Após pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, ele foi liberado.

Nas imagens, o homem aparece questionando um dos seguranças do órgão sobre a necessidade da vacinação ao ser cobrado para apresentar o comprovante. Quando informado que sua entrada não seria permitida sem o documento, ele começa a proferir uma sequência de palavrões e tenta acessar a área do balcão de atendimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas imagens, é possível ver que, mesmo contrariado pelo segurança, que tentou lhe puxar pelo braço, o homem avança ainda mais e, em seguida, entra em luta corporal com o profissional. Durante o enfrentamento, uma das mesas do órgão, que fica no setor de entrega de documentos, ficou completamente destruída. Equipamentos eletrônicos também foram atingidos. Após o embate, o segurança conseguiu imobilizar o homem com a ajuda de dois usuários e dos seguranças do shopping.

A Polícia Militar foi acionada e levou o homem para o 26º Distrito Policial, onde ele foi autuado por desacato e dano ao patrimônio público. Através de nota, o Detran afirmou: "A atitude inesperada do usuário ocorreu após ele ser informado que a sua entrada no posto não seria permitida, por conta de não estar vacinado contra a COVID-19, conforme o Decreto Estadual N° 34.458. O Detran-CE informa, ainda, que a situação foi prontamente controlada pela Polícia Militar e segurança do shopping e houve pequenos prejuízos materiais. O caso foi encaminhando ao 26° DP"

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags