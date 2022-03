61 municípios do Ceará registram chuvas nas últimas 24 horas

Fortaleza registrou 60 mm de precipitação, sendo a segunda cidade com maiores precipitações no período. Icapuí, na divisa com o Rio Grande do Norte, liderou a estatística

Pelo menos 61 municípios do Ceará registraram precipitações da sexta-feira, 25, para a manhã deste sábado, 26. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a maior chuva ocorreu em Icapuí, a 205 km da Capital, na região Jaguaribana. A cidade teve 98 mm de precipitação.

Sobre o assunto Mesmo com 13 açudes sangrando, situação hídrica do Ceará ainda preocupa

Cariri: chuvas causam danos no Crato e em Lavras da Mangabeira

Com chuvas de março, Açude do Orós atinge maior volume em sete anos

Fortaleza foi a segunda cidade onde mais choveu neste período. A Capital registrou 60 mm de chuvas. As precipitações tiveram força no início da madrugada, acompanhadas de trovões e relâmpagos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo os dados disponibilizados pela fundação até as 8h50min, outras sete cidades registraram mais de 40 mm de chuva. São elas: Ipueiras, Itaiçaba, Aracati, Bela Cruz, Aquiraz, Beberibe e Catunda.

Para este sábado, a previsão do tempo da Funceme aponta que o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões. Chuvas devem ser registradas no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e no sul da região Jaguaribana. As demais regiões podem esperar chuvas isoladas.

No domingo, o céu também pode variar entre nublado e parcialmente nublado, com chuvas previstas para todas as macrorregiões.

OUÇA O PODCAST VOO 168 BASTIDORES

Tags