Entorno do Palácio da Abolição é inaugurado nesta sexta-feira, 25

As obras de requalificação do entorno do Palácio da Abolição, sede do Governo do Ceará, foram entregues nesta sexta-feira, 25. A data celebra o marco histórico do fim da escravidão no Estado, fato que também dá nome ao Palácio. As calçadas, vias e fiações do entorno foram modificadas e o espaço onde antes funcionava a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) virou um bosque.

Na inauguração, o governador Camilo Santana (PT) destacou a importância arquitetônica do Palácio Abolição para a cidade. O projeto do arquiteto Sérgio Bernardes foi encomendado pelo governador Parsifal Barroso, em 1960. O local foi inaugurado em 1970 e já tem mais de 50 anos.

“A ideia da comemoração desses 50 anos é transformar isso em mais um espaço de atração turística para a cidade de Fortaleza”, disse o governador. A reforma contou com a pavimentação em piso intertravado nas ruas Tenente Benévolo, Deputado Moreira da Rocha, Silva Paulet e avenida Barão de Studart. Também foram ampliadas as calçadas e internalizados os fios de energia do entorno.

O bosque Espaço Abolição estava subutilizado, já que o órgão governamental que antes funcionava no local mudou de endereço. Agora, como área verde integrada à cidade, o espaço já conta com a ocupação da população moradora do entorno.

“É impressionante a quantidade de pessoas que já tá aqui a noite, caminhando, famílias andando aqui. A gente quer fazer uma programação diferente, que a Orquestra Sinfônica possa se apresentar aqui no finalzinho da tarde”, explica Camilo.

O governador e a vice-governadora Izolda Cela plantaram mudas de árvore no bosque na solenidade de inauguração do espaço na manhã desta sexta-feira.

Estacionamento para o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS)

Além do espaço de convivência, a obra inclui a construção de dois pisos de estacionamentos no subsolo. Segundo o governador, as vagas poderão ser utilizadas por quem visitar o Museu da Imagem e do Som do Ceará, que também faz parte do complexo do Palácio. O museu deverá ser reinaugurado no dia 31 de março.



