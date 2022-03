Com investimento de R$ 70 milhões, Aeroporto de Sobral será entregue no dia 1º de abril

Entrega será feita pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), em um conjunto de inaugurações na região norte do Estado

O novo aeroporto de Sobral será entregue no dia 1º de abril, conforme revelou o governador do Estado, Camilo Santana (PT) nesta sexta-feira, 25. As obras tiveram início há cerca de dois anos e, mesmo com atrasos em algumas etapas do planejamento, será entregue dentro do prazo previsto. O lançamento do novo empreendimento integrará um conjunto de obras a serem inauguradas por Camilo até o fim de sua gestão. O investimento total da obra é de cerca de R$ 70 milhões.

"Já está tudo praticamente pronto. A ideia é que, no dia primeiro, a gente entregue alguns equipamentos importantes em Fortaleza e na região norte do Estado. A ideia é também entregar o centro cultural da região do Cariri", pontua Camilo ao ser questionado pelo O POVO durante entrega do reforma do Palácio da Abolição, na manhã da sexta-feira, 25.

Diferentemente dos demais aeroportos regionais do Estado, como o de Jericoacoara e o de Aracati, o principal foco do novo equipamento não está atrelado intimamente ao turismo de lazer, mas sim ao turismo comercial e ao fluxo de cargas. O intuito do empreendimento é viabilizar novas rotas comerciais na região.

Projeto integra as ações de expansão do hub aéreo cearense tendo como objetivo maior acelerar o ritmo desenvolvimento mais rápido aos setores econômicos já instalados na região, interligando-a diretamente com as demais localidades do Ceará e do Nordeste, conforme apontamentos feitos pelo secretário de Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, durante o começo das obras.



Infraestrutura do Aeroporto de Sobral

O novo aeroporto fica localizado a 13 km da av. Perimetral do município de Sobral, com uma área total de 143 hectares (ha). O equipamento conta com uma pista de pouso e decolagem com 1,8 km de extensão e 30 metros de largura, com capacidade para receber aeronaves de porte médio. O conjunto da obra inclui ainda uma via de 2,7 km de acesso, interligando o aeroporto à cidade.

O equipamento apresenta ainda um estacionamento, pátio de aeronaves e área de taxiamento, balizamento noturno de voos. O terminal de passeios da unidade terá 2 mil metros quadrados (m²), equipado com centro comercial, pontos de embarque, desembarque, centro administrativo, área de check-in, banheiros e centro de controle de voos também fazem parte do empreendimento.

As obras da unidade foram realizadas pela empresa Forteks Engenharia e Serviços Especiais LTDA, que conquistou direito da construção do Terminal de Passageiros do novo empreendimento após vencer licitação estimada em cerca de R$ 61 milhões.

Confira imagens do início das obras do Aeroporto de Sobral

Com informações da repórter Alexia Vieira

