Licitação do aeroporto de Morada Nova será iniciada "em breve", afirma Camilo

Unidade terá como foco a construção de novas rotas comerciais na região do Vale do Jaguaribe, no interior do Ceará

Em uma sequência de inaugurações antes de encerrar o mandato, o governador do Estado, Camilo Santana (PT), pretende, ainda em sua gestão, dar início ao processo de licitação do aeroporto de Morada Nova, a 169,2 km de Fortaleza. A obra de infraestrutura busca atender a toda logística de passageiros e cargas do Vale do Jaguaribe e impulsionar o desenvolvimento regional com a construção de novas rotas comerciais.

O interesse de dar início "em breve" ao processo de licitação do empreendimento foi revelado por Camilo em resposta ao O POVO durante a entrega da reforma do Palácio da Abolição, na manhã da sexta-feira, 25 de março. Detalhes da licitação e do valor a ser investido pelo Estado não foram revelados

"O aeroporto de Morada Nova está em projeto e já foi definida a área. [A obra] faz parte da estratégia do Estado de criar essa infraestrutura aérea de forma regional", afirma Camilo. O líder do Executivo cearense pontua ainda que o planejamento do novo aeroporto faz parte de um conjunto de ações que buscam expandir e fortalecer o hub aéreo do Estado.

Assim como o novo aeroporto de Sobral, a unidade deve ter o funcionamento direcionado para o turismo de negócios e o fluxo de cargas. "É uma região muito importante do ponto de vista agrícola, do agronegócio, então a ideia é também fazer um aeroporto regional ali para atender toda a região do Vale do Jaguaribe", complementa Camilo.

A primeira menção do projeto de construção de um aeroporto em Morada Nova foi revelada pelo governador do Ceará no dia 2 de setembro de 2022. Desde então, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) do Ceará tem realizado avaliações técnicas para consolidação do projeto.

Ao prometer que o novo aeroporto terá capacidade para receber "todos os tipos de aeronaves", Camilo revela ainda que o titular da Seinfra, Lucio Gomes, está definindo se o projeto a ser aplicado será o mesmo do novo aeroporto de Sobral ou se terá um porte menor e reforça: "em breve estará indo para licitação".

Além do centro de transporte aéreo, há estudos para construção de uma Central de Abastecimento (Ceasa) nas proximidades da cidade de Tabuleiro do Norte, com conexão direta com o transporte de cargas do aeroporto de Morada Nova para intensificar a logística de funcionamento da Central e assim potencializar a rede comercial entre produtores agrícolas na região.

