"Vem passarinhar", no Parque do Cocó, retorna após dois anos

Projeto de observação de aves no Parque do Cocó e em outras unidades de conservação do Ceará será retomado neste sábado, 19. Para participar é preciso preencher formulário com dados sobre a vacinação contra a Covid-19

Dois anos depois de suspenso, por causa da pandemia da Covid-19, o “Vem passarinhar” está de volta ao Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. Uma notícia boa para os amantes da observação de aves. E, também, para quem precisa de um pouco de natureza para atravessar o tempo da distopia. No próximo sábado, 19, a partir das 7 horas, um “bando de passarinheiros” se reunirá para ouvir e contemplar pássaros e passarinhos da unidade de proteção integral, na área das trilhas da Sebastião de Abreu.



O encontro será guiado por passarinheiros experientes e biólogos. Todos são voluntários e interessados em expandir o conhecimento sobre meio ambiente, práticas de conservação, entretenimento e respeito a outros seres vivos com direitos, também, à Casa Comum que é a Terra.



Cecília Licarião, bióloga e uma das coordenadoras do “Vem Passarinhar”, alerta que para a retomada dos encontros entre humanos e pássaros no Parque do Cocó serão necessárias algumas providências sanitárias. Por causa da pandemia do novo coronavírus, ainda em curso, é obrigatória a apresentação do certificado de vacinação contra a Covid-19. Com as duas ou as três doses tomadas.

A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará disponibilizará binóculos, daí a necessidade de preencher o formulário para a distribuição segura dos equipamentos que não devem ser compartilhados

Também não será permitido observador sem máscara. Os interessados em participar da passarinhada na floresta de manguezal e tabuleiro deverão preencher, ainda, um formulário pelo endereço https://chat.whatsapp.com/Frhh8SoLKdE19PmYCMspBV. Uma forma de controle das vagas para o encontro ao ar livre e início de uma conversa para conhecer o perfil de quem irá para o Cocó.



De acordo com Cecília Licarião, para maior segurança sanitária, os instrumentos usados para observação de pássaros — a exemplo de binóculos — não serão compartilhados. “A boa notícia é que a Secretaria do Meio Ambiente do Ceará disponibilizará equipamentos, daí a necessidade de preencher o formulário para a distribuição segura”, observa.

A avifauna do Parque Estadual do Cocó, na área de Fortaleza, está estimada em mais de 150 espécies de aves que residem ou passam pela unidade de conservação que tem 1.581,25 hectares. Em 2011, O POVO publicou o primeiro levantamento dos pássaros existentes na área das trilhas da Sebastião de Abreu, Arie do Cocó e Adahil Barreto. O caderno especial “Expedição Cocó – pássaros” catalogou mais de 80 tipos diferentes convivendo ali.

Há raridades vivendo no que ainda existe de floresta no meio da metrópole que é Fortaleza. O arapaçu-grande (Dendrocolaptes platyrostris) é uma delas para uma área cercada por prédios, asfalto e muita poluição na capital cearense. Outra ave emocionante de se ver, se a sorte acompanhar a passarinhada, é a mãe-da-lua, urutau ou pássaro fantasma (Nyctibius griseus). Uma pássaro que se mimetiza (desaparece) nos troncos e galhos. Há também o pica-pau-ocráceo (Celeus ochraceus), bonito de se ver e fotografar.

Em 2011, O POVO publicou o primeiro levantamento dos pássaros da área das trilhas da Sebastião de Abreu, Arie do Cocó e Adahil Barreto. O caderno especial “Expedição Cocó – pássaros” catalogou mais de 80 tipos diferentes

A passarinhada nas trilhas da Sebastião de Abreu, marcada para começar às 7h, terá 1h30min de observação e se encerará com o “Papo de Passarinho” no Centro de Referência do Parque Estadual do Cocó. A entrada fica pela avenida Padre Antônio Tomás. Lá, também, é o ponto de encontro e a partida dos interessados em passar uma manhã contemplando pássaros e muita natureza.

SERVIÇO Vem Passarinhar



Local: Parque Estadual do Cocó



Horário: 7h, sábado, 19/3



Ponto de encontro: Centro de Referência do Parque Estadual do Cocó, entrada pela avenida Padre Antônio Tomás

Próximos encontros: Terceiro sábado de cada mês

