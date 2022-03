Ação pelo Dia Internacional da Síndrome de Down terá serviços gratuitos em Fortaleza

Em 21 de março é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Em alusão à data, o Instituto Compartilha e a empresa Taurus Engenharia realizam uma série de atividades a partir da próxima sexta-feira, 19, no Shopping Benfica, em Fortaleza. A ação é intitulada “O Que Quer Dizer Inclusão?".



O objetivo é fazer com que clientes, amigos e o público em geral reflitam sobre a importância da inclusão de pessoas com Síndrome de Down em todos os lugares e setores sociais, como indivíduos independentes e capacitados. Além das atividades, a ação também inclui oferta gratuita de serviços como massoterapia, aferição de pressão arterial e de glicemia.



A programação terá oficinas de confecção de peças em biscuit e bijuterias para adultos com Síndrome de Down, palestras, bate-papo, contação de histórias, exposição de telas de artistas, lojinha para venda de produtos confeccionados por pais de pessoas com Down, além de apresentações artísticas e culturais, recitais entre outras atividades.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto A luta dos artesãos japoneses com deficiência por existir e trabalhar

Presidente da Macedônia do Norte acompanha menina com síndrome de Down excluída da escola

Sancionada lei que institui o Dia Nacional da Síndrome de Down

No encerramento do evento, marcado para a próxima segunda-feira, 21, às 19 horas, haverá uma apresentação especial do ballet do Conservatório Cearense de Dança, projeto apoiado há muitos anos pelo Instituto Compartilha.



“Clientes, amigos e familiares de pessoas com Down, além do público em geral estão convidados a participarem das atividades, uma maneira de agregar forças pela causa e adquirir conhecimentos e compartilhar experiências”, diz o convite divulgado pelos organizadores da ação.



Tags