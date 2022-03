Uece oferece plantão psicológico gratuito para estudantes; saiba como participar

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) oferece aos estudantes calouros e veteranos matriculados na instituição serviço psicológico gratuito. O atendimento ocorrerá nos formatos remoto e presencial até a próxima quinta-feira, 17. Os alunos interessados devem realizar agendamento para garantir o acesso ao serviço.

O atendimento remoto ocorre nesta quarta-feira, 16 de março, das 9 às 12 horas e das 18 às 20 horas, via Google Meet. O serviço será realizado pela psicóloga e professora do Curso de Psicologia da Uece, Lise Mary Soares Souza, assessora da Célula de ações afirmativas e apoio psicossocial da Pró-reitoria de Políticas Estudantis (Prae).

Já no dia 17 de março, próxima quinta-feira, o atendimento será realizado de forma presencial, das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Os alunos agendados devem ir à Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (Prae), localizada no campus Itaperi. O serviço será realizado pela psicóloga e professora do Curso de Psicologia, Eveline Perdigão, coordenadora da Célula de ações afirmativas e apoio psicossocial da Prae.

Os estudantes interessados no plantão psicológico, presencial ou remoto, deverão realizar o agendamento pelo e-mail [email protected], com o assunto PLANTÃO PSICOLÓGICO (em caixa alta), dizendo a modalidade de atendimento (presencial ou remoto), dia e horário de interesse; e aguardar a confirmação da professora.

A iniciativa faz parte da programação especial de transição, do ensino remoto para o presencial, que possui como tema “A Uece abraça você”. O objetivo é oferecer um ambiente seguro e garantir o ensino de qualidade aos alunos. O início do semestre letivo 2022.1 da Uece ocorreu no último dia 7 de março.



Serviço

Atendimento psicológico Uece

Formato remoto

Quando: 16 de março, de 9 às 12 horas e de 18 às 20 horas

Onde: Google Meet

Formato presencial

Quando: 17 de março, de 9 às 12 horas e de 13 às 16 horas

Onde: Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (Prae), da Uece, no campus Itaperi

