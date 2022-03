Polícia investiga furto de cilindro de gás que explodiu em posto de combustível

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga o caso de furto de um cilindro de Gás Nacional Veicular (GNV) de um carro que explodiu em um posto de combustível, no Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Caso foi registrado na quarta-feira, 16.



O condutor do carro viajou de Jaguaruana a Fortaleza, aproximadamente 188 quilômetros de viagem, para realizar a o procedimento para que seu carro fosse abastecido com gás. Ele passou o dia na empresa e quando o abastecimento foi finalizado, o motorista foi a um posto, a 200 metros da empresa, mas no momento do abastecimento, o cilindro do carro explodiu.

Sobre o assunto Moradores tentam linchar suspeito de estupro em Maracanaú

Cilindro de carro explode em Maracanaú após motorista abastecer com gás; entenda

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cilindro foi arremessado com a força da explosão e atingiu a loja de conveniência e um outro automóvel, em seguida caiu do outro lado da via, em um matagal. Testemunhas filmaram o cilindro, que ficou totalmente destruído. No entanto, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, o objeto não estava mais lá.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) explicou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas para atender a ocorrêndia. "Ao chegarem, constataram que o cilindro foi removido do local da ocorrência. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também esteve presente e colheu indícios que subsidiarão as investigações. Não houve vítimas. O caso é investigado pelo 8º Distrito Policial", completa.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

8º Distrito Policial (DP): (85) 3101 2950

Tags