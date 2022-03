Bode ioiô e vaia cearense disponíveis em NFT

Que não conhece, deve buscar conhecer a história do icônico Bode Ioiô - eleito vereador de Fortaleza em 1922. Sempre presente na cultura do povo cearense ele agora assume a forma de token. Iniciativa da empresa cearense Blockchain One que decidiu homenagear o jornalismo cearense com um NFT exclusivo do animal, fazendo memória às notícias relacionadas ao fato na época.



Outro momento histórico na imprensa cearense, que também virou NFT, foi a vaia ao sol, de 1942. Os ‘tokens’ são lançados nesta quinta-feira (17) na plataforma Open Sea, a maior do mundo em concentração de NFTs e poderão até ser vendidos por lá.

"Acredito que o que define se um projeto que envolve artes digitais e NFT vai ser bem sucedido é a sua capacidade de gerar identificação. E buscamos trazer essa identidade diretamente para o nosso projeto: seja pelas histórias que escolhemos contar ou até mesmo pelos elementos e pelo estilo dos desenhos. Se você é cearense, provavelmente já ouviu essas histórias, já andou por esses ambientes ou vai se reconhecer nos personagens. É um projeto feito por cearenses e para cearenses”, diz Dan Stefanes, CEO da Blockchain One.

Stefanes afirma ainda que outras “artes” de NFTs, com momentos marcantes da história cearense serão produzidas. NFT é a sigla para not-fungible token, ou token não fungível - um ativo que tem como base a tecnologia blockchain e que serve como uma identidade digital de um item, assegurando a autenticidade daquele item, que passa a ser único.