Prestes a retomar as aulas presenciais, Unilab ainda não tem definição sobre passaporte da vacinação

A poucos dias de retomar às aulas presenciais, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) ainda não definiu posicionamento sobre a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para estudantes, professores e servidores. A Unilab é a única instituição de ensino superior pública do Ceará que ainda não se manifestou a respeito do tema. O início do semestre letivo está programado para o dia 4 de abril. Já o período de matrículas será aberto na próxima segunda-feira, 21, e segue até quarta, 24.

As outras duas instituições de ensino superior federais cearenses, Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade Federal do Ceará (UFC), já publicaram regulamentos estabelecendo a imunização com as duas doses como requisito para a volta dos estudantes e professores às salas de aula. O mesmo foi determinado pelas instituições públicas estaduais, a Universidade Regional do Cariri (Urca), Universidade Vale do Acaraú (UVA) e Universidade Estadual do Ceará (Uece).

Na última terça-feira, 15, um grupo de professores da Unilab enviou ofício ao reitor da instituição, Roque Albuquerque, cobrando que o passaporte seja obrigatório no retorno às atividades presenciais. Os docentes argumentam que já há um despacho interno do Instituto de Ciências da Saúde (ICS) que recomenda a exigência da vacina na Universidade e cita ainda que a medida já vem sendo adotada em outras instituições pelo País.

"Estamos certos de que a Unilab se juntará a instituições federais de ensino superior como USP, Unesp, Unicamp, entre tantas outras, que colocaram o bem coletivo como valor maior, inclusive com amparo do Supremo Tribunal Federal que, no dia 18 de fevereiro de 2022, manteve autonomia das instituições sobre a exigência ou não do comprovante de imunização", diz trecho da mensagem encaminhada ao reitor.

De acordo com a Unilab, o Conselho Universitário se reunirá no dia 22 de março para tratar sobre a questão.



