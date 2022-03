Motoboys protestam contra preço da gasolina na Praça Portugal, em Fortaleza

Um grupo de motoboys protestou nesta terça-feira, 5, em Fortaleza, contra o reajuste no preço da gasolina anunciado na última semana pela Petrobras. O ato ocorreu no entorno da Praça Portugal, no bairro Aldeota. Os manifestantes se concentraram no trecho entre as avenidas Desembargador Moreira e Dom Luís. Na ocasião, o trânsito para veículos foi bloqueado nos dois sentidos, provocando incômodo nos motoristas que ficaram presos no congestionamento. Um deles tentou invadir a ciclofaixa nos arredores da praça para atravessar o bloqueio, mas foi impedido de seguir trajeto.

Durante a manifestação, os motoboys soltaram rojões e promoveram um buzinaço coletivo. Com faixas e cartazes, eles ocuparam o centro das avenidas e exigiram a redução no preço dos combustíveis.

O movimento foi organizado pela Associação dos Trabalhadores por Aplicativo de Fortaleza (Ataf). Segundo o presidente da entidade, Douglas Sousa, "os constantes aumentos no preço da gasolina torna ainda mais difícil a situação da categoria".

Ele argumenta que, caso não sejam implementadas medidas de amparo, os entregadores sofrerão uma drástica diminuição nos ganhos mensais. "A categoria vem sendo bastante castigada por conta desses aumentos. É uma coisa que tem afetado diretamente na renda e até no psicológico desses trabalhadores", afirma Douglas.



Após a manifestação na Praça Portugal, o grupo de motoboys seguiu em motociata até a sede da Assembleia Legislativa do Ceará, no Dionísio Torres, onde continuaram com o protesto. Em meio ao ato, representantes da categoria foram chamados para uma reunião no gabinete do deputado estadual Tony Brito (Pros).

O encontro também contou com a participação do líder do Governo na casa, o deputado Júlio Cesar Filho (Cidadania) e o vice-líder, Walter Cavalcante (MDB). Ambos se comprometeram a levar as reivindicações da categoria ao Governo do Estado.

Os motoboys solicitam que o Governo do Ceará adote medidas para diminuir o preço da gasolina. Eles também pedem o fim daquilo que classificam como "perseguição dos órgãos de trânsito estaduais" contra membros da categoria. "Demos um prazo de sete dias. Na próxima terça-feira, 22, a gente já quer uma data para que a Assembleia possa nos ouvir em plenário e que o Governo traga respostas", pontua Douglas Sousa.

