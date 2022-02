Saúde mental: como lidar com traumas e curar feridas?

Lidar com feridas emocionais, especialmente em um momento de crise mundial, não é fácil. É preciso, porém, buscar caminhos para seguir em frente. Semanalmente, o psicoterapeuta Guilherme Ashara compartilha reflexões sobre saúde mental, autoconhecimento e processos de transformação em uma coluna exclusiva do OP+, plataforma multistreaming do O POVO.

Hoje, reunimos resumos de alguns dos últimos textos publicados para você, leitor, conhecer um pouco das temáticas relacionadas a bem-estar físico e mental tratadas na coluna. Confira:

Curando a ferida do abandono

Após realizar um questionário para os seguidores nas redes sociais sobre objetivos para 2022, Ashara reflete sobre as respostas - que incluem, por exemplo, encontrar o verdadeiro amor - e como nossos desejos podem estar conectados à nossa criança ferida e a um histórico de abandono. "Quando esse espaço se abre e expomos a ferida do abandono, precisamos dar passos para curá-la, integrá-la ao nosso complexo emocional. E o primeiro passo é compreender que carregamos uma ferida", ressalta.

Você está vivendo um problema sistêmico?

Para Bert Hellinger, criador da Constelação Familiar, o sistema familiar vai bem além de pais, filhos, irmãos e avós, passando por todas as pessoas que de algum modo se envolveram na rotina e nas decisões de uma família. Da mesma maneira, o impacto dessas pessoas deve ser considerado na busca por resoluções de problemas sistêmicos, ou seja, problemas “relacionados a segredos e destinos não revelados de gerações passadas”.

Will Smith revela seus traumas e sua transformação

Mesmo quando achamos que não temos nenhum trauma, é possível que situações com intensa carga emocional que nos ocorreram tenham efeito longo em nossas decisões e modo de viver. Para Ashara, dívidas e problemas na vida profissional, por exemplo, podem ser reflexo de traumas na infância.

A partir do exemplo do ator Will Smith, que declarou que teve sua vida pessoal e profissional positivamente transformada após buscar reviver sua história e lidar com os traumas sem "insistir" no sofrimento, o colunista mostra caminhos para descobrir o que está por trás dos traumas e como lidar com a carga emocional.

