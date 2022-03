Incêndio atinge fábrica de embalagens plásticas em Messejana

Três guarnições do Corpo de Bombeiros atuaram combatendo o fogo no local

Um incêndio atingiu uma fábrica de embalagens plásticas no bairro Messejana, em Fortaleza, por volta das 14 horas deste sábado, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, três guarnições atuaram combatendo o fogo no local. Os agentes contaram com apoio de um tanque. O incidente ocorreu na fábrica Yplastic, localizada na rua Francisco Leandro, próximo ao Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha).

Um vídeo, feito por uma pessoa que passava próximo ao local, registrou o incêndio. Nas imagens, é possível ver a forte fumaça na região. Conforme os Bombeiros, a ocorrência sobre o caso foi recebida às 14h31min deste sábado. O fogo foi controlado às 15h15min. Ainda não se sabe o que causou a origem do fogo no local.

